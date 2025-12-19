Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरajmer 814 urs high alert police deployment security cameras
अजमेर में 814वें उर्स को लेकर हाई अलर्ट, 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात; वॉयस रिकॉर्डिंग कैमरों से होगी निगरानी

अजमेर में 814वें उर्स को लेकर हाई अलर्ट, 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात; वॉयस रिकॉर्डिंग कैमरों से होगी निगरानी

संक्षेप:

अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में उर्स की औपचारिक शुरुआत के साथ ही दरगाह क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

Dec 19, 2025 11:39 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अजमेर
share Share
Follow Us on

अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में उर्स की औपचारिक शुरुआत के साथ ही दरगाह क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हर साल उर्स के दौरान लाखों जायरीन अजमेर पहुंचते हैं और इसी भीड़ का फायदा उठाकर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से फरार अपराधियों के सक्रिय होने की आशंका रहती है। इस बार पुलिस ने शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए तकनीक और अतिरिक्त बल के सहारे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उर्स के दौरान दरगाह में 5 से 7 लाख जायरीन के पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी भीड़ में यूपी, दिल्ली, पंजाब, मध्यप्रदेश, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों से फरार अपराधी, जेबतराश, मोबाइल चोर और स्नैचर सक्रिय हो जाते हैं। पिछले वर्ष दरगाह थाना पुलिस ने दिल्ली, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, वाराणसी और बिजनौर से आए बदमाशों की एक गैंग को गिरफ्तार किया था। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार निगरानी और सतर्कता को पहले से कहीं ज्यादा सख्त किया गया है।

दरगाह क्षेत्र में इस बार वॉयस रिकॉर्डिंग कैमरे लगाए गए हैं, ताकि संदिग्ध गतिविधियों और बातचीत पर नजर रखी जा सके। पुलिस ने पहले फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने पर भी विचार किया था, लेकिन तकनीकी और अन्य कारणों से यह योजना अमल में नहीं आ सकी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मैनुअल निगरानी और फील्ड इंटेलिजेंस को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत संभाग स्तर से अतिरिक्त पुलिस जाप्ता मंगाया गया है। उर्स क्षेत्र में 5 एडिशनल एसपी, 8 डिप्टी एसपी सहित कुल करीब 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इनमें सादा वर्दी में जवानों के साथ अंजनी कोट और ब्लू वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच, सीआईडी और स्पेशल टीम के जवान भी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों, प्रवेश और निकास मार्गों, दरगाह परिसर, बाजारों और ठहराव स्थलों पर विशेष नजर रखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर तुरंत पूछताछ की जा रही है, वहीं जेबतराशी और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं।

गौरतलब है कि 4 और 10 दिसंबर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा कलेक्टर को ई-मेल भेजकर दरगाह और कलेक्ट्रेट में धमाके की धमकी दी गई थी। इन धमकियों के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने सभी इनपुट्स को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। हाल ही में एसपी के नेतृत्व में दरगाह क्षेत्र और प्रमुख मार्गों पर रूट मार्च भी निकाला गया, ताकि आमजन और जायरीन में सुरक्षा को लेकर भरोसा कायम किया जा सके।

पुलिस का कहना है कि उर्स के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जायरीन से भी अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Ajmer Sharif

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।