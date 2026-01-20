दिनभर अदालत में बहस, शाम होते-होते थम गई ज़िंदगी, कौन थे अजय कुमार जैन, जिनके निधन से स्तब्ध रह गया जयपुर का न्यायिक जगत

संक्षेप: सोमवार का दिन राजस्थान हाईकोर्ट के लिए बिल्कुल सामान्य था। अदालतों में रोज़ की तरह बहसें चलीं, फाइलें खुलीं, दलीलें रखी गईं। इन्हीं अदालतों में पूरे आत्मविश्वास और सक्रियता के साथ मौजूद थे वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार जैन।

सोमवार का दिन राजस्थान हाईकोर्ट के लिए बिल्कुल सामान्य था। अदालतों में रोज़ की तरह बहसें चलीं, फाइलें खुलीं, दलीलें रखी गईं। इन्हीं अदालतों में पूरे आत्मविश्वास और सक्रियता के साथ मौजूद थे वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार जैन। किसी को आभास तक नहीं था कि यही दिन उनके जीवन की अंतिम अदालत साबित होगा।

दिनभर कोर्ट की कार्यवाही में व्यस्त रहने के बाद भी अजय कुमार जैन ने अदालत से लौटकर आराम नहीं किया। न्यायिक कामकाज समाप्त होने के बाद भी वे अपने कक्ष में मौजूद रहे। शाम करीब चार बजे तक वे अधिवक्ताओं के साथ बार काउंसिल चुनाव और उससे जुड़े जटिल कानूनी पहलुओं पर गहन चर्चा करते रहे। उनकी आवाज़ में वही स्पष्टता थी, तर्कों में वही मजबूती और चेहरे पर वही सहज आत्मविश्वास, जिसके लिए वे जाने जाते थे।

लेकिन इसी सक्रियता के कुछ ही घंटों बाद वह हुआ, जिसने पूरे जयपुर के न्यायिक जगत को सन्न कर दिया।

अचानक बिगड़ी तबीयत, नहीं बची ज़िंदगी

सहकर्मियों के अनुसार, शाम के समय अचानक अजय कुमार जैन की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ ही पलों में स्थिति गंभीर हो गई। उन्हें तेज़ कार्डियक अटैक आया। परिजन और सहयोगी बिना समय गंवाए उन्हें जयपुर के शास्त्रीनगर स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। इमरजेंसी में चिकित्सकों की टीम ने उन्हें बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए।

अस्पताल के भीतर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष चलता रहा, जबकि बाहर उनके चाहने वाले उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन देर शाम डॉक्टरों ने वह खबर दी, जिस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद अजय कुमार जैन को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल प्रशासन ने उनके निधन की पुष्टि कर दी।

यह खबर फैलते ही राजस्थान हाईकोर्ट, बार एसोसिएशनों और कानूनी हलकों में शोक की लहर दौड़ गई।

जो सुबह अदालत में थे, शाम को नहीं रहे

अधिवक्ता समुदाय के लिए यह सबसे बड़ा झटका यही था कि जिस व्यक्ति ने सोमवार को दिनभर अदालत में बहस की, शाम तक कानूनी और चुनावी मुद्दों पर चर्चा की, वही व्यक्ति कुछ ही घंटों में इस दुनिया से चला गया। सहकर्मी अधिवक्ताओं का कहना है कि वे पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य नजर आ रहे थे। किसी को यह अंदेशा तक नहीं था कि दिन का अंत इतनी दुखद खबर के साथ होगा।

कौन थे अजय कुमार जैन

वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार जैन सिर्फ एक सफल वकील ही नहीं थे, बल्कि वे पूर्व में न्यायिक अधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। न्यायिक सेवा से वकालत के क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी गिनती उन अधिवक्ताओं में होती थी, जिनका नाम सम्मान और भरोसे के साथ लिया जाता था।

उन्होंने राजस्थान के कई बड़े, संवेदनशील और चर्चित मामलों में प्रभावी पैरवी की। दारिया एनकाउंटर, हरनेक सिंह से जुड़े प्रकरणों सहित अनेक ऐसे मामले रहे, जिनका असर केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति तक गूंजा। जटिल मामलों में उनकी गहरी कानूनी समझ, मजबूत तर्कशक्ति और संतुलित प्रस्तुति उन्हें खास बनाती थी।

न्यायिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति

उनके निधन पर राजस्थान हाईकोर्ट बार, जयपुर की विभिन्न बार एसोसिएशनों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अधिवक्ता संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अधिवक्ता समुदाय का कहना है कि अजय कुमार जैन का जाना न्यायिक व्यवस्था के लिए अपूरणीय क्षति है।

वे युवाओं के लिए मार्गदर्शक थे। वकालत में अनुशासन, शालीनता और नैतिक मूल्यों का पालन उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा था। सहकर्मी बताते हैं कि वे बहस के दौरान जितने मजबूत होते थे, व्यक्तिगत व्यवहार में उतने ही विनम्र और सहयोगी।

पीछे छोड़ गए विरासत और खालीपन