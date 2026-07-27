AI ने खोले जयपुर के 6 ब्लैक स्पॉट के राज; 3 साल में 133 मौतों की डिजिटल जांच

AI ने इन आंकड़ों का विश्लेषण कर यह बताया कि किन वजहों से सबसे अधिक हादसे हो रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए किन इंजीनियरिंग और ट्रैफिक सुधारों की जरूरत है।

जयपुर रेंज पुलिस की साइबर और आईटी टीम ने प्रत्येक ब्लैक स्पॉट का विस्तृत डिजिटल प्रोफाइल तैयार किया। इसमें सड़क की चौड़ाई, मोड़, कट, सर्विस रोड, यू-टर्न, ट्रैफिक का दबाव, दुर्घटना का समय, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का प्रकार, रोड लाइट व्यवस्था और आसपास की व्यावसायिक गतिविधियों सहित कई तकनीकी जानकारियां AI प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गईं।

राजस्थान में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा लिया जा रहा है। जयपुर रेंज पुलिस ने पहली बार AI तकनीक का इस्तेमाल कर उन ब्लैक स्पॉट्स का विस्तृत विश्लेषण कराया है, जहां पिछले तीन वर्षों में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुईं। करीब 20 दिनों तक सड़क की बनावट, ट्रैफिक दबाव, वाहनों की आवाजाही, दुर्घटनाओं के समय और अन्य तकनीकी जानकारियों का अध्ययन करने के बाद AI ने हादसों के प्रमुख कारणों और उनके व्यावहारिक समाधान सुझाए हैं।

जयपुर रेंज के छह प्रमुख ब्लैक स्पॉट्स पर तीन वर्षों में 133 लोगों की मौत हुई है। पुलिस का मानना है कि यदि AI के सुझावों के आधार पर सड़क डिजाइन और ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव किए जाते हैं तो दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

20 दिनों तक AI ने किया डेटा का विश्लेषण जयपुर रेंज पुलिस की साइबर और आईटी टीम ने प्रत्येक ब्लैक स्पॉट का विस्तृत डिजिटल प्रोफाइल तैयार किया। इसमें सड़क की चौड़ाई, मोड़, कट, सर्विस रोड, यू-टर्न, ट्रैफिक का दबाव, दुर्घटना का समय, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का प्रकार, रोड लाइट व्यवस्था और आसपास की व्यावसायिक गतिविधियों सहित कई तकनीकी जानकारियां AI प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गईं।

AI ने इन आंकड़ों का विश्लेषण कर यह बताया कि किन वजहों से सबसे अधिक हादसे हो रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए किन इंजीनियरिंग और ट्रैफिक सुधारों की जरूरत है।

इन ब्लैक स्पॉट्स पर सबसे ज्यादा मौतें सीएचसी कट, पावटा पर पिछले तीन वर्षों में 27 सड़क हादसों में 29 लोगों की जान गई। AI ने पाया कि यहां सर्विस रोड नहीं होने, कमर्शियल एक्टिविटी, बस स्टॉप और हाईवे पर रेलिंग की कमी के कारण लोग सीधे सड़क पार करते हैं, जिससे हादसे होते हैं। समाधान के तौर पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र के बोर्ड, रंबल स्ट्रिप्स, ओवरस्पीड और रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर सख्ती की सिफारिश की गई।

गोवर्धन पुलिया, कोटपूतली पर तीन वर्षों में 22 लोगों की मौत हुई। यहां हाईवे और सर्विस रोड के मिलन बिंदु पर सबसे अधिक दुर्घटनाएं सामने आईं। AI ने स्पीड कैमरे लगाने, मुख्य सड़क से पार्किंग हटाने, रंबल स्ट्रिप्स बनाने और ट्रैफिक दबाव के समय पुलिस की तैनाती बढ़ाने की सलाह दी।

रामनगर (टूट्टू) सबसे संवेदनशील ब्लैक स्पॉट्स में शामिल रहा, जहां 31 हादसों में 40 लोगों की मौत हुई। AI के अनुसार दोनों ओर रिहायशी क्षेत्र होने से वाहन अचानक हाईवे पर आ जाते हैं। सुबह और शाम के समय सबसे अधिक दुर्घटनाएं दर्ज हुईं। समाधान के तौर पर स्पीड लिमिट लागू करने, सड़क किनारे पार्किंग रोकने और 500 मीटर पहले चेतावनी बोर्ड लगाने की सिफारिश की गई।

मौखमपुरा तिराहा पर तीन वर्षों में 25 लोगों की मौत हुई। यहां सर्विस रोड और मुख्य सड़क के मर्जर पॉइंट पर पर्याप्त संकेतक नहीं हैं। ट्रक पार्किंग, फ्यूल स्टेशन और ट्रैफिक अनुशासन की कमी भी बड़ी वजह बनी। AI ने एलईडी या सोलर लाइट लगाने, स्थायी ट्रैफिक पॉइंट बनाने और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की सलाह दी।

धाराजीसीपुर, सीकर में 13 हादसों में 17 लोगों की जान गई। AI ने पाया कि तीखे मोड़, डिवाइडर की कमी और ओवरस्पीड के कारण वाहन सामने वाली लेन में चले जाते हैं। यहां रेट्रो रिफ्लेक्टर, कर्व वार्निंग बोर्ड, कॉन्वेक्स मिरर और सड़क के ढाल का तकनीकी परीक्षण कराने की जरूरत बताई गई।

AI ने दिए इंजीनियरिंग सुधार के सुझाव विश्लेषण में सामने आया कि अधिकांश हादसे केवल चालक की गलती से नहीं बल्कि सड़क डिजाइन की खामियों के कारण भी हो रहे हैं। AI ने सड़क की ज्यामिति यानी चौड़ाई, ढाल, मोड़, लेन और एलाइनमेंट में बदलाव की जरूरत बताई है। खतरनाक ब्लाइंड मोड़ों को चौड़ा और सुरक्षित बनाने, दुर्घटना संभावित चौराहों का नया डिजाइन तैयार करने तथा यू-टर्न को मुख्य हाईवे की बजाय सर्विस रोड या पुलिया के नीचे विकसित करने का सुझाव दिया गया है।

इसके अलावा AI ने हाईवे पर प्रवेश और निकास बिंदुओं को व्यवस्थित करने की भी सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर बाजार और स्थानीय ट्रैफिक का दबाव कम किया जाना चाहिए, ताकि हाई-स्पीड ट्रैफिक सुरक्षित रूप से संचालित हो सके।

स्पीड मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा जोर AI विश्लेषण के अनुसार सबसे अधिक सड़क हादसे ओवरस्पीड के कारण हो रहे हैं। इसके लिए स्पीड मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने, स्पीड कैमरे लगाने, बड़े रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड स्थापित करने और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों से पहले स्पष्ट चेतावनी संकेत लगाने की सिफारिश की गई है, ताकि चालक समय रहते वाहन की गति नियंत्रित कर सकें।

पूरे राजस्थान में लागू हो सकता है मॉडल जयपुर रेंज पुलिस का मानना है कि AI आधारित यह प्रयोग सड़क सुरक्षा की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। लंबे समय तक ट्रैफिक व्यवस्था संभाल चुके अधिकारियों का भी कहना है कि AI ने कई ऐसे तकनीकी सुधार सुझाए हैं, जिन पर पहले गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया था।