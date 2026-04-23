AI से बनाए वसुंधरा राजे के नाम फर्जी लेटर-वीडियो;MP-पंजाब से 4 गिरफ्तार
डिजिटल दौर में तकनीक जितनी ताकतवर हो रही है, उतना ही उसका दुरुपयोग भी सामने आ रहा है। राजस्थान की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से एक फर्जी लेटर और AI से तैयार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
डिजिटल दौर में तकनीक जितनी ताकतवर हो रही है, उतना ही उसका दुरुपयोग भी सामने आ रहा है। राजस्थान की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से एक फर्जी लेटर और AI से तैयार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
डीसीपी साउथ राजश्री राज के मुताबिक, ज्योति नगर थाना पुलिस ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से निखिल, बिलाल खान और इनाम अहमद को गिरफ्तार किया है। वहीं चौथी आरोपी अमृता धुमाल को मोहाली (पंजाब) से पकड़ा गया। चारों को बुधवार को जयपुर लाया गया, जहां अब उनसे गहन पूछताछ की जा रही है।
AI से गढ़ी गई ‘हकीकत’
जांच में जो सामने आया, उसने पुलिस को भी चौंका दिया। आरोपियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को संबोधित एक कथित लेटर तैयार किया, जिस पर वसुंधरा राजे का नाम इस्तेमाल किया गया। यहीं नहीं, इस फर्जी लेटर को AI तकनीक की मदद से वीडियो में तब्दील कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, ताकि इसे असली दिखाया जा सके।
पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर शुरू हुई जांच में यह खुलासा हुआ कि पूरा कंटेंट सुनियोजित तरीके से तैयार और प्रसारित किया गया। अब पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस कस्टडी (PC) की मांग करेगी, जिससे इस नेटवर्क की गहराई तक पहुंचा जा सके।
सिर्फ चार चेहरे या बड़ा नेटवर्क?
पुलिस को शक है कि यह मामला सिर्फ चार लोगों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए इस फर्जी कंटेंट को बड़े स्तर पर फैलाया गया, जिससे संकेत मिलते हैं कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा हो सकता है। फिलहाल साइबर टीम डिजिटल ट्रेल खंगाल रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।
MP कनेक्शन और सियासी घमासान
इस पूरे मामले में मध्यप्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है। शुरुआती जांच के दौरान भोपाल पुलिस ने कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। हालांकि, इस कार्रवाई ने सियासी रंग भी ले लिया।
कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस कार्रवाई को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को बिना ठोस आधार के हिरासत में रखना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वहीं सांसद विवेक टांक ने भी सवाल उठाते हुए इसे असहमति की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया।
तकनीक, ट्रोल और ट्रस्ट का संकट
यह मामला सिर्फ एक फर्जी लेटर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बड़े खतरे की ओर इशारा करता है जहां AI तकनीक का इस्तेमाल कर किसी की भी पहचान और बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। आने वाले समय में ऐसे मामलों से निपटना कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।
फिलहाल, जयपुर पुलिस इस केस की परतें खोलने में जुटी है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शरारत थी या फिर सियासत को प्रभावित करने की एक सोची-समझी चाल? जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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