अगर अजमेर आ जातीं तो बच जातीं ट्विशा शर्मा? मौत से पहले भाई मेजर हर्षित के घर आने की थी चाह

एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब केवल एक परिवार का निजी दुख नहीं रह गया है, बल्कि इसने घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देशभर में नई बहस छेड़ दी है।

एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब केवल एक परिवार का निजी दुख नहीं रह गया है, बल्कि इसने घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देशभर में नई बहस छेड़ दी है। साल 2024 में डेटिंग ऐप के जरिए वकील समर्थ सिंह के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली ट्विशा आज इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।

बहन के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे मेजर हर्षित ट्विशा की मौत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनके भाई मेजर हर्षित शर्मा की हो रही है, जो अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए लगातार कानूनी और सामाजिक स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। मेजर हर्षित अदालत से लेकर मीडिया तक सक्रिय हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

परिवार ने उठाए जांच प्रक्रिया पर सवाल परिवार का आरोप है कि ट्विशा की मौत को आत्महत्या बताना जल्दबाजी होगी और मामले की हर पहलू से जांच की जानी चाहिए। मेजर हर्षित का कहना है कि उनकी बहन लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रही थीं और मौत के हालात कई सवाल खड़े करते हैं। उनका दावा है कि यह केवल एक सामान्य घटना नहीं बल्कि पूरी सच्चाई सामने आने तक संदिग्ध मामला माना जाना चाहिए।

मौत वाले दिन क्या हुआ, इसी पर टिकी नजर बताया जा रहा है कि शादी के कुछ महीनों बाद से ही ट्विशा और उनके पति समर्थ सिंह के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मौत वाले दिन 12 मई को दोनों के बीच कथित तौर पर तीखी बहस हुई थी। इसी दौरान ट्विशा अपने भाई से मिलने राजस्थान के अजमेर जाना चाहती थीं और यात्रा की तैयारी भी कर रही थीं। हालांकि कथित तौर पर ऐसा नहीं हो सका और उसी दिन उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

भाई-बहन की बॉन्डिंग की भी हो रही चर्चा ट्विशा और उनके भाई मेजर हर्षित शर्मा के बीच बेहद करीबी रिश्ता बताया जा रहा है। परिवार के अनुसार, ट्विशा कुछ समय के लिए अजमेर जाकर अपने भाई के साथ रहना चाहती थीं। लेकिन उससे पहले ही घटनाक्रम ने दुखद मोड़ ले लिया।

दोबारा पोस्टमार्टम से सामने आ सकती है नई जानकारी मामले में नया मोड़ तब आया जब परिवार ने शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम प्रक्रिया पर सवाल उठाए। परिवार की मांग और कानूनी प्रयासों के बाद प्रशासन ने मामले की गहराई से जांच के लिए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मंजूरी दी। कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली एम्स की टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई है। परिवार को उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से मौत की परिस्थितियों को लेकर अधिक स्पष्टता सामने आएगी।

‘यह लड़ाई सिर्फ ट्विशा की नहीं’ इस पूरे घटनाक्रम के बीच मेजर हर्षित शर्मा लगातार अपनी बहन के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह लड़ाई केवल ट्विशा के लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जो कथित तौर पर घरेलू प्रताड़ना और सामाजिक दबाव का सामना करती हैं।