अगर अजमेर आ जातीं तो बच जातीं ट्विशा शर्मा? मौत से पहले भाई मेजर हर्षित के घर आने की थी चाह
एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब केवल एक परिवार का निजी दुख नहीं रह गया है, बल्कि इसने घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देशभर में नई बहस छेड़ दी है।
एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब केवल एक परिवार का निजी दुख नहीं रह गया है, बल्कि इसने घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देशभर में नई बहस छेड़ दी है। साल 2024 में डेटिंग ऐप के जरिए वकील समर्थ सिंह के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली ट्विशा आज इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।
बहन के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे मेजर हर्षित
ट्विशा की मौत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उनके भाई मेजर हर्षित शर्मा की हो रही है, जो अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए लगातार कानूनी और सामाजिक स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। मेजर हर्षित अदालत से लेकर मीडिया तक सक्रिय हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
परिवार ने उठाए जांच प्रक्रिया पर सवाल
परिवार का आरोप है कि ट्विशा की मौत को आत्महत्या बताना जल्दबाजी होगी और मामले की हर पहलू से जांच की जानी चाहिए। मेजर हर्षित का कहना है कि उनकी बहन लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रही थीं और मौत के हालात कई सवाल खड़े करते हैं। उनका दावा है कि यह केवल एक सामान्य घटना नहीं बल्कि पूरी सच्चाई सामने आने तक संदिग्ध मामला माना जाना चाहिए।
मौत वाले दिन क्या हुआ, इसी पर टिकी नजर
बताया जा रहा है कि शादी के कुछ महीनों बाद से ही ट्विशा और उनके पति समर्थ सिंह के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मौत वाले दिन 12 मई को दोनों के बीच कथित तौर पर तीखी बहस हुई थी। इसी दौरान ट्विशा अपने भाई से मिलने राजस्थान के अजमेर जाना चाहती थीं और यात्रा की तैयारी भी कर रही थीं। हालांकि कथित तौर पर ऐसा नहीं हो सका और उसी दिन उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
भाई-बहन की बॉन्डिंग की भी हो रही चर्चा
ट्विशा और उनके भाई मेजर हर्षित शर्मा के बीच बेहद करीबी रिश्ता बताया जा रहा है। परिवार के अनुसार, ट्विशा कुछ समय के लिए अजमेर जाकर अपने भाई के साथ रहना चाहती थीं। लेकिन उससे पहले ही घटनाक्रम ने दुखद मोड़ ले लिया।
दोबारा पोस्टमार्टम से सामने आ सकती है नई जानकारी
मामले में नया मोड़ तब आया जब परिवार ने शुरुआती जांच और पोस्टमार्टम प्रक्रिया पर सवाल उठाए। परिवार की मांग और कानूनी प्रयासों के बाद प्रशासन ने मामले की गहराई से जांच के लिए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मंजूरी दी। कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली एम्स की टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई है। परिवार को उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से मौत की परिस्थितियों को लेकर अधिक स्पष्टता सामने आएगी।
‘यह लड़ाई सिर्फ ट्विशा की नहीं’
इस पूरे घटनाक्रम के बीच मेजर हर्षित शर्मा लगातार अपनी बहन के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह लड़ाई केवल ट्विशा के लिए नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जो कथित तौर पर घरेलू प्रताड़ना और सामाजिक दबाव का सामना करती हैं।
जांच जारी, रिपोर्ट के बाद साफ होगी तस्वीर
वहीं दूसरी ओर, मामले में आरोपी पक्ष की ओर से भी कानूनी प्रक्रिया जारी है। पति समर्थ सिंह ने कथित तौर पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत सरेंडर किया है। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक रिपोर्ट और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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