ADM ने मामला शांत करवाया,फिर भी कोटपुतली-बहरोड़ में फायरिंग ; पढ़िए विवाद की पूरी कहानी

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के अजीतपुरा-कुजेटा गांव में अवैध खनन को लेकर चल रहा विवाद सोमवार को हिंसक संघर्ष में बदल गया। धरनास्थल के पास ग्रामीणों पर कथित तौर पर हथियारबंद बदमाशों द्वारा फायरिंग और पथराव किए जाने से 10 लोग घायल हो गए।

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के अजीतपुरा-कुजेटा गांव में अवैध खनन को लेकर चल रहा विवाद सोमवार को हिंसक संघर्ष में बदल गया। धरनास्थल के पास ग्रामीणों पर कथित तौर पर हथियारबंद बदमाशों द्वारा फायरिंग और पथराव किए जाने से 10 लोग घायल हो गए। इनमें से तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

292 दिनों से जारी था ग्रामीणों का आंदोलन अजीतपुरा-कुजेटा गांव के ग्रामीण पिछले करीब 292 दिनों से क्षेत्र में कथित अवैध खनन और डीप होल ब्लास्टिंग के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नेशनल लाइम स्टोन कंपनी द्वारा आबादी क्षेत्र के नजदीक किए जा रहे खनन और भारी ब्लास्टिंग के कारण मकानों में दरारें आ रही हैं और लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। इसी मांग को लेकर ग्रामीण लंबे समय से धरना देकर खनन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे।

ADM के हस्तक्षेप के बाद आया था नया मोड़ मामले में 30 मई को नया मोड़ तब आया जब प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए ग्रामीणों और संबंधित पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया। ग्रामीणों को खनन बंद कराने का आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया गया। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने समझौते की आड़ में जबरन धरना हटवाया और धरनास्थल पर लगे टेंट सहित अन्य सामान जब्त कर लिया।

ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में नाराजगी बढ़ गई थी। इसी विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने कोटपूतली-बहरोड़ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और इसके बाद दोबारा धरना शुरू कर दिया।

श्मशान भूमि के पास हुआ हमला ग्रामीणों के अनुसार सोमवार सुबह कुछ लोग तहसील कार्यालय गए हुए थे, जबकि कुछ ग्रामीण धरनास्थल के समीप स्थित श्मशान भूमि पर मौजूद थे। इसी दौरान तीन बिना नंबर की कैंपर गाड़ियों में सवार होकर आए हथियारबंद लोगों ने वहां मौजूद ग्रामीणों को घेर लिया।

आरोप है कि बदमाशों ने आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और साथ ही भारी पथराव भी किया। अचानक हुए हमले से मौके पर भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए ग्रामीण इधर-उधर भागने लगे, लेकिन तब तक कई लोग हमले की चपेट में आ चुके थे। हमलावरों ने मौके पर खड़ी कई बाइकों को भी नुकसान पहुंचाया।

10 लोग घायल, तीन की हालत गंभीर हमले में कुल 10 ग्रामीण घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल विनय सिंह (26), दीपक (29) और कालू खान (65) को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है।

वहीं मदन वर्मा (69), सुगनचंद (65), दशरथ (40), करिश्मा (16), महेंद्र (46), जगदीश (60) और कालू (60) का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस अलर्ट, आरोपियों की तलाश जारी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।

पुलिस का कहना है कि घायल लोगों को गोली लगी है या नहीं, इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकेगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।