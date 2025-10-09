acb trap sms hospital jaipur hod manish agarwal bribe caught एसएमएस अस्पताल में भ्रष्टाचार पर एसीबी का वार, एचओडी डॉ. मनीष अग्रवाल एक लाख की घूस लेते पकड़े गए, Jaipur Hindi News - Hindustan
एसएमएस अस्पताल में भ्रष्टाचार पर एसीबी का वार, एचओडी डॉ. मनीष अग्रवाल एक लाख की घूस लेते पकड़े गए

जयपुर में एसीबी (ACB) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी और एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. मनीष अग्रवाल को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 9 Oct 2025 09:09 PM
sms hospital jaipur

