AC देखकर भड़के राजस्थान के मंत्री, ड्राइवर पर जमकर बरसे; जानें क्या है पूरा मामला

देशभर में पेट्रोल-डीजल और ऊर्जा की बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई मंत्रियों ने अपने काफिले कम कर ईंधन बचाने का संदेश देने की कोशिश की है।

देशभर में पेट्रोल-डीजल और ऊर्जा की बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई मंत्रियों ने अपने काफिले कम कर ईंधन बचाने का संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन इसी बीच सीकर से सामने आया एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राजस्थान सरकार के वन मंत्री और सीकर जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा सरकारी गाड़ी में AC चलाकर बैठे एक पुलिस जवान पर भड़कते नजर आ रहे हैं।

बैठक के बाद गाड़ी पर पड़ी मंत्री की नजर दरअसल, पूरा मामला 27 मई का बताया जा रहा है। उस दिन प्रभारी मंत्री संजय शर्मा सीकर में आयोजित एक अहम बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। बैठक खत्म होने के बाद जब मंत्री बाहर निकले तो उनकी नजर परिसर में खड़ी एक सरकारी गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी के सभी शीशे बंद थे और अंदर एक पुलिस जवान बैठा हुआ था। मंत्री जैसे ही गाड़ी के करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वाहन का इंजन चालू है और AC फुल स्पीड में चल रहा है।

AC चलता देख मंत्री का चढ़ा पारा यह देखते ही मंत्री संजय शर्मा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खुलवाया और मौके पर ही जवान की क्लास लगा दी। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि “क्या थोड़ी देर बिना AC के नहीं बैठ सकते? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से तेल और ऊर्जा बचाने की अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी संसाधनों की इस तरह बर्बादी की जा रही है।”

ऑन-कैमरा फटकार का वीडियो वायरल मंत्री का यह पूरा एक्शन कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री बेहद सख्त लहजे में जवान को फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तुरंत अपनी डायरी मंगवाई और संबंधित जवान का नाम नोट करवाकर विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय घटना के बाद यह वीडियो राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग मंत्री के इस कदम को सरकारी संसाधनों के संरक्षण की दिशा में सख्त लेकिन जरूरी कार्रवाई बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे ऑन-कैमरा सख्ती और दिखावटी कार्रवाई करार दे रहे हैं।

सरकारी गाड़ियों में ईंधन खर्च पर उठे सवाल सोशल मीडिया पर भी वीडियो को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजर्स का कहना है कि सरकारी वाहनों में इस तरह बेवजह इंजन चालू रखकर AC चलाना आम बात बन चुकी है, जिससे हर साल लाखों रुपए का ईंधन बर्बाद होता है। वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या केवल एक जवान पर कार्रवाई से व्यवस्था सुधरेगी या फिर पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है।

भीषण गर्मी के बीच बढ़ी बहस बता दें कि राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है और कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में AC का इस्तेमाल आम बात है, लेकिन सरकारी संसाधनों के उपयोग और ईंधन बचत को लेकर सरकार लगातार सख्त संदेश देने की कोशिश कर रही है।