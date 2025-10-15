AC बस में आग लगी सरकार की क्या गलती? हेलीकॉप्टर का खर्चा मैंने उठाया; बेनीवाल के तंज का मदन राठौड़ ने दिया ये जवाब

संक्षेप: जैसलमेर बस हादसे पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है। राठौड़ ने कहा कि अगर एयर कंडीशन बस में गैस लीक हो जाए और आग पकड़ ले, तो इसमें सरकार की क्या गलती है।

जैसलमेर बस हादसे पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया है। राठौड़ ने कहा कि अगर एयर कंडीशन बस में गैस लीक हो जाए और आग पकड़ ले, तो इसमें सरकार की क्या गलती है। उन्होंने यह भी चेताया कि ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर राजनीतिक बयानबाजी करने से पहले थोड़ा सोच-विचार करना चाहिए।

बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान राठौड़ ने कहा, “जैसलमेर बस हादसा बहुत दुखद है। इसका मुझे और हमारी पार्टी को बहुत दुख है। हमारी संवेदनशील मुख्यमंत्री रातों-रात घटनास्थल पहुंचे और देर रात साढ़े तीन बजे तक वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अगर हमारी गलती हुई है, तो हम सुधार के लिए तैयार हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी करना सही नहीं है।”

राठौड़ ने विपक्षी नेता हनुमान बेनीवाल पर भी तीखा हमला बोला। बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक चाशनी में हेलिकॉप्टर का खर्च सरकार पर डालने का आरोप लगाया था। राठौड़ ने कहा, “मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई थी। उसके सिर में क्लोट बन गया था और हाथ नहीं हिल रहा था। उसे हेलिकॉप्टर से लाना जरूरी था। हेलिकॉप्टर का खर्च मैंने खुद उठाया है, बिल मेरी फैक्ट्री से भरा गया। हम अपनी व्यवस्था से चलते हैं, अपनी दमड़ी से राजनीति करते हैं, किसी के भरोसे नहीं।”

उन्होंने कहा कि बेनीवाल की संवेदनाएं मर चुकी हैं। राठौड़ ने मजाकिया अंदाज में कहा, “अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिव पायलट ने मेरी पत्नी की कुशलक्षेम पूछी, लेकिन बेनीवाल ने न तो कुशलक्षेम पूछा और न ही सोचा कि उनके बेल्ट से लगाए गए आरोप कितने बेहूदा हैं।”

जैसलमेर की घटना के कारण अंता विधानसभा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा में देरी पर भी राठौड़ ने सफाई दी। उन्होंने कहा, “इस दुखद हादसे के बीच उम्मीदवार की घोषणा करके खुशियों और गम का गलत संदेश देना ठीक नहीं था। उम्मीदवार जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, दुखद घटना के बावजूद कांग्रेसी नेता अंता में नारे लगा रहे थे। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।”

मीडिया से बातचीत के दौरान राठौड़ ने यह भी जोर देकर कहा कि राजनीतिक हलकों को संवेदनशील घटनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि इस तरह के हादसों पर सामूहिक संवेदनशीलता और सहयोग की जरूरत होती है, न कि आरोप-प्रत्यारोप का खेल।

राठौड़ का यह बयान जैसलमेर बस हादसे को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच जारी बयानबाजी में नया मोड़ साबित हो सकता है। उन्होंने अपनी चुटीली और सीधे-साधे अंदाज में विपक्ष को चेताया कि संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करने से पहले कम से कम सोच-विचार कर लें।