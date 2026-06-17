अभिजीत दीपके थप्पड़कांड में गिरफ्तार पांचों युवकों को जमानत, थाने के बाहर हुआ जोरदार स्वागत
मामले का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल निकेत खुद कॉकरोच जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। वह जोधपुर से पार्टी के प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जयपुर आया था। जानकारी के अनुसार, विवाद के दौरान निकेत भी मारपीट में शामिल था।
जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने और हंगामे के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच युवकों को मंगलवार को जमानत मिल गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को सोमवार को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया था। जमानत मिलने के बाद जब आरोपी विधायपुरी थाने से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने माला पहनाकर स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की।
20-20 हजार रुपए के बॉन्ड पर मिली जमानत
जानकारी के अनुसार, पुलिस कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किए गए पांचों युवकों को मंगलवार को सक्षम न्यायिक प्रक्रिया के तहत जमानत दे दी गई। सभी आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के निजी बॉन्ड पर रिहा किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने उन्हें छह-छह महीने तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद भी किया है।
थाने से बाहर आते ही समर्थकों ने किया स्वागत
विधायपुरी थाने से रिहा होने के बाद आरोपियों का उनके दोस्तों और समर्थकों ने स्वागत किया। इस दौरान युवकों को फूल-मालाएं पहनाई गईं। थाने के बाहर मौजूद समर्थकों ने नारेबाजी भी की। कुछ देर तक वहां उत्साह का माहौल बना रहा, जिसके चलते पुलिस भी स्थिति पर नजर बनाए रही।
सोमवार को हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस के मुताबिक, अभिजीत दीपके से जुड़े विवाद और मारपीट की घटना के बाद पांच युवकों को शांति भंग की आशंका के तहत हिरासत में लिया गया था। पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा रही।
प्रदर्शन देखने पहुंचे थे चार दोस्त
पुलिस और संबंधित पक्षों से मिली जानकारी के अनुसार, शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार हुए रोहित शर्मा, राकेश गुर्जर, अजय शर्मा और कुलदीप सिंह शेखावत आपस में दोस्त हैं। बताया गया कि ये सभी कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रदर्शन को देखने के लिए मौके पर पहुंचे थे।
विचारधारा को लेकर हुआ विवाद
घटना के संबंध में सामने आई जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों के बीच विचारधारा और मुद्दों को लेकर बहस शुरू हो गई थी। देखते ही देखते बहस विवाद में बदल गई और फिर झगड़े की स्थिति बन गई। इसी दौरान धक्का-मुक्की और मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया।
पार्टी कार्यकर्ता भी निकला आरोपी
इस मामले का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल निकेत खुद कॉकरोच जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। वह जोधपुर से पार्टी के प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जयपुर आया था। जानकारी के अनुसार, विवाद के दौरान निकेत भी मारपीट में शामिल था। घटना के बाद पुलिस ने उसे भी अन्य आरोपियों के साथ हिरासत में लिया था।
पुलिस रख रही है मामले पर नजर
हालांकि सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन प्रशासन ने उन्हें छह महीने तक पाबंद किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है और भविष्य में किसी भी तरह की शांति भंग की स्थिति से सख्ती से निपटा जाएगा।
गौरतलब है कि अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा में आया था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित युवकों को हिरासत में लिया और शांति भंग की धाराओं के तहत कार्रवाई की थी। अब जमानत मिलने के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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