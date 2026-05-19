अब वेटिंग लिस्ट वालों की लॉटरी; राजस्थान से निकलेगी तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा” के तहत एक विशेष धार्मिक पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 5 जून को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी।

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा” के तहत एक विशेष धार्मिक पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 5 जून को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराना और उन्हें आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना है।

यात्रा का उद्देश्य और महत्व देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर सनातन संस्कृति और भारतीय आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत से जोड़ने का अवसर मिल सके।

इतिहास से जुड़ी प्रेरणा मंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर इतिहास में कई बार आक्रमण हुए, लेकिन हर बार यह मंदिर अपनी भव्यता के साथ पुनः खड़ा हुआ। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो देश की आस्था और संकल्प शक्ति का प्रतीक है।

किन यात्रियों को मिलेगा अवसर इस विशेष यात्रा में लगभग 1000 वरिष्ठ नागरिकों को द्वारकाधीश मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। यह यात्रा विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए है, जो पहले “वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना” में चयनित होने के बावजूद यात्रा नहीं कर सके थे।

वेटिंग लिस्ट को प्राथमिकता मंत्री कुमावत ने स्पष्ट किया कि इस यात्रा में वेटिंग लिस्ट में शामिल यात्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतीक्षा सूची के अनुसार यात्रियों का चयन सुनिश्चित करें, जिससे पात्र लोगों को इस अवसर का लाभ मिल सके।

आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित होगी। इसमें 14 एसी कोच, 2 पावर कार और 1 पैंट्री कार लगाई जाएगी। यात्रा के दौरान भोजन, आवास, स्थानीय परिवहन और भ्रमण की समुचित व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जाएगी।

रवाना होने और ठहराव की जानकारी यह ट्रेन 5 जून को दोपहर करीब 3 बजे दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। मार्ग में अजमेर और आबू रोड रेलवे स्टेशनों पर लगभग 20 मिनट का ठहराव रहेगा, जहां यात्रियों की बोर्डिंग और अन्य व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी।

सोमनाथ में कार्यक्रम 6 जून को सुबह करीब 11:30 बजे ट्रेन सोमनाथ पहुंचेगी। यहां यात्रियों को होटल में ठहराया जाएगा। विश्राम के बाद स्थानीय धार्मिक और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।

द्वारका यात्रा का कार्यक्रम 7 जून को सोमनाथ के शेष स्थलों के दर्शन के बाद रात 11:30 बजे ट्रेन द्वारका के लिए रवाना होगी। 8 जून को सुबह 6 बजे द्वारका पहुंचने पर यात्रियों को होटल ट्रांसफर और विश्राम की सुविधा दी जाएगी, जिसके बाद मंदिर दर्शन कराए जाएंगे।

वापसी की योजना 9 जून को दिनभर भ्रमण के बाद शाम 6 बजे ट्रेन जयपुर के लिए रवाना होगी। 10 जून को शाम करीब 4 बजे ट्रेन जयपुर पहुंचेगी। वापसी के दौरान अजमेर और आबू रोड स्टेशन पर उतरने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।