अब भी दिल जवान है, भीलवाड़ा में बुजुर्गों का अनोखा मिलन; 7 रिश्ते पक्के

उम्र भले ही ढलान पर हो, लेकिन दिल अगर धड़कना न छोड़े तो जिंदगी हर मोड़ पर नई शुरुआत का मौका देती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा राजस्थान के भीलवाड़ा में देखने को मिला,

उम्र भले ही ढलान पर हो, लेकिन दिल अगर धड़कना न छोड़े तो जिंदगी हर मोड़ पर नई शुरुआत का मौका देती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा राजस्थान के भीलवाड़ा में देखने को मिला, जहां सफेद बालों और झुर्रियों के बीच इश्क ने फिर से करवट ली।

नागौरी गार्डन स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित ‘जीवनसाथी परिचय सम्मेलन’ ने यह साबित कर दिया कि साथ और अपनापन किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। यहां 50 से 80 वर्ष की उम्र के 115 बुजुर्ग एक ही छत के नीचे जुटे—मकसद सिर्फ इतना कि अकेलेपन की दीवारों को तोड़कर फिर से जिंदगी को साथी के साथ जिया जाए।

अकेलेपन के खिलाफ बुजुर्गों की नई जंग इस अनोखे सम्मेलन में शामिल हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी—किसी ने जीवनसाथी खोया, कोई तलाक के बाद अकेला रह गया, तो कोई कभी शादी ही नहीं कर पाया। लेकिन इन सबके बीच एक चीज कॉमन थी—साथ की तलाश।

कार्यक्रम में करीब 80 पुरुष और 30 महिलाएं शामिल हुईं। खास बात यह रही कि समाज की परंपरागत सोच को चुनौती देते हुए महिलाओं ने भी खुलकर हिस्सा लिया। कई चेहरों पर झिझक थी, लेकिन उम्मीद उससे कहीं ज्यादा मजबूत नजर आई।

न जाति की दीवार, न धर्म की रुकावट इस आयोजन की सबसे खास बात रही इसकी सादगी और खुले विचार। यहां न तो जाति का कोई बंधन था और न ही धर्म की कोई दीवार। प्रतिभागियों ने बिना किसी सामाजिक दबाव के एक-दूसरे से मुलाकात की, बातचीत की और अपने जीवन के अनुभव साझा किए।

गुजरात के अहमदाबाद की ‘अनुबंध फाउंडेशन’ द्वारा आयोजित यह 95वां सम्मेलन था, जो अपने आप में एक बड़ी पहल बन चुका है।

भूकंप की त्रासदी से जन्मी संवेदनशील पहल संस्था के अध्यक्ष नट्टू भाई पटेल ने बताया कि इस पहल की शुरुआत साल 2001 के गुजरात भूकंप के बाद हुई थी। उस त्रासदी में कई लोगों ने अपने जीवनसाथी खो दिए थे।

तब उन्होंने महसूस किया कि उम्र के इस पड़ाव पर अकेलापन सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। इसी सोच के साथ उन्होंने ऐसे सम्मेलन शुरू किए, जो अब तक देशभर में 94 बार आयोजित हो चुके हैं और 225 से अधिक जोड़ों को नई जिंदगी दे चुके हैं।

महिलाओं के लिए साहस का संदेश कार्यक्रम में संस्था की सचिव किन्नरी लखाणी ने समाज की रूढ़ियों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आज भी महिलाएं सामाजिक दबाव के कारण अपनी इच्छाओं को दबा देती हैं, खासकर जब बात दूसरी शादी की हो।

उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपने जीवन के फैसले खुद लें और अकेलेपन से बाहर निकलने का साहस दिखाएं। दिल्ली और पंजाब से आए प्रतिभागियों ने भी इस पहल को भावनात्मक जरूरत बताते हुए कहा कि भौतिक सुविधाएं कभी भी एक सच्चे साथी की कमी पूरी नहीं कर सकतीं।

नई शुरुआत की ओर बढ़ते कदम इस सम्मेलन में प्रतिभागियों के लिए रहने और खाने की नि:शुल्क व्यवस्था की गई थी। दिनभर चली बातचीत, परिचय और समझ के बाद कई रिश्तों ने आकार लेना शुरू किया।

आयोजन के अंत तक करीब 5 से 7 जोड़ों की सहमति बनती नजर आई—जो अब अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने की तैयारी में हैं। संस्था की ओर से इन जोड़ों का आगे चलकर विधिवत विवाह भी कराया जाएगा।