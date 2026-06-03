आज से बदलेगा राजस्थान का मौसम; 70 KM प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। नए पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) के सक्रिय होने के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।
राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। नए पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) के सक्रिय होने के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
70 KM प्रतिघंटा की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तेज अंधड़ और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंचने की संभावना है। वहीं, कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है।
6 जून तक रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बुधवार से सक्रिय होने वाला नया सिस्टम 6 जून तक प्रभावी रह सकता है। इसके चलते प्रदेश में तापमान नियंत्रित रहेगा और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे बने रहने की संभावना है।
पश्चिमी राजस्थान में अब भी 40 डिग्री के पार तापमान
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में गर्मी का असर बना रहा। बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं बाकी अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।
जयपुर में सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ तापमान
राजधानी जयपुर में मंगलवार को दिनभर मौसम अपेक्षाकृत शांत रहा। कमजोर धूप और हल्की उमस के बीच अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तापमान में गिरावट के बावजूद उमस के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
उदयपुर में चार दिनों से सुहावना मौसम
उदयपुर में पिछले चार दिनों से मौसम लगातार सुहावना बना हुआ है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गौरतलब है कि 28 मई को यहां अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री और न्यूनतम 28.1 डिग्री सेल्सियस था। मौसम में आए बदलाव के बाद तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।
अलवर में जारी है बारिश का दौर
अलवर जिले में पिछले पांच दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोमवार देर रात तक रुक-रुक कर बारिश होती रही, जबकि मंगलवार सुबह भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
सीकर, अजमेर और कोटा में भी राहत
सीकर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन की तुलना में थोड़ा कम रहा। वहीं अजमेर में अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अजमेर में भी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है।
कोटा में भी मौसम सुहावना बना रहा। यहां अधिकतम तापमान 37.2 और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन और रात के तापमान में करीब 14 डिग्री से अधिक का अंतर रहने से सुबह और शाम के समय लोगों को राहत महसूस हुई।
जोधपुर में अलर्ट के बावजूद नहीं हुई बारिश
जोधपुर में मंगलवार को आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन मौसम साफ बना रहा। हालांकि सोमवार को हुई बारिश के बाद तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 41 डिग्री सेल्सियस था।
लोगों को सतर्क रहने की सलाह
मौसम विभाग ने तेज हवाओं, बारिश और संभावित ओलावृष्टि को देखते हुए किसानों, वाहन चालकों और आम नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि अगले तीन से चार दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा और गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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