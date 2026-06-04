आज 9 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, डूंगरपुर में ओलावृष्टि
राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। नए पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश में आंधी-बारिश का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को उदयपुर में बारिश और डूंगरपुर में ओलावृष्टि दर्ज की गई
राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। नए पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश में आंधी-बारिश का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को उदयपुर में बारिश और डूंगरपुर में ओलावृष्टि दर्ज की गई, जबकि कई अन्य जिलों में बादलों की आवाजाही और मौसम में बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए प्रदेश के 9 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
नए मौसम सिस्टम से बदला मौसम
मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के ऊपर सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम अस्थिर बना हुआ है। बुधवार से शुरू हुआ यह बदलाव अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सिस्टम के प्रभाव से कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है।
9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी
मौसम केंद्र जयपुर ने गुरुवार के लिए 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चलने और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है।
डूंगरपुर में ओले, उदयपुर में बारिश
बुधवार दोपहर बाद दक्षिणी राजस्थान में मौसम अचानक बदल गया। डूंगरपुर जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई, जबकि उदयपुर में दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बाद बादल छाने लगे और शाम तक शहर के कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली और तापमान में गिरावट महसूस की गई।
बीकानेर रहा सबसे गर्म
बारिश और बादलों की गतिविधियों के बावजूद प्रदेश के कई हिस्सों में गर्मी का असर बना रहा। बुधवार को बीकानेर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में 43.4 डिग्री और श्रीगंगानगर में 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।
कई जिलों में बढ़ी उमस
प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिनभर गर्मी और उमस का माहौल बना रहा। सिरोही और उदयपुर जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर और दौसा में शाम के समय मौसम ने करवट ली और बादलों की आवाजाही बढ़ी।
जयपुर में बादल और बूंदाबांदी
राजधानी जयपुर में दिनभर हल्के बादल छाए रहे, जिससे तेज धूप का असर कुछ कम रहा। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शाम के समय शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हुई।
जोधपुर, कोटा और अजमेर में गर्मी का असर
जोधपुर में बुधवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कोटा में तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा और दिनभर लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान किया। शाम को शहर के कई इलाकों में तेज आंधी चली। अजमेर में भी तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।
सीकर और अलवर में फिर बढ़ा पारा
सीकर में पिछले तीन दिनों के बाद तापमान एक बार फिर 40 डिग्री के पार पहुंच गया और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं अलवर में भी मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने से पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया।
अगले 48 घंटे अहम
मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कई क्षेत्रों में तेज अंधड़, गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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