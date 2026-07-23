आज 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, राजस्थान में एक दिन में 9 इंच तक पानी बरसा

पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक बारिश ब्यावर के बदनोर में 225 मिमी दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया और बरसाती नदियां उफान पर आ गईं।

राजस्थान में मानसून ने जोरदार वापसी करते हुए बुधवार (22 जुलाई) को इस सीजन की सबसे भारी बारिश दर्ज कराई। प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए, खेत जलमग्न हो गए और जनजीवन प्रभावित हुआ। सबसे ज्यादा बारिश ब्यावर जिले के बदनोर क्षेत्र में 225 मिमी (करीब 9 इंच) रिकॉर्ड की गई, जो इस मानसून सीजन की अब तक की सर्वाधिक वर्षा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अगले दो दिनों तक अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है।

ब्यावर में 9 इंच बारिश, कई जिलों में 3 से 5 इंच पानी पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक बारिश ब्यावर के बदनोर में 225 मिमी दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया और बरसाती नदियां उफान पर आ गईं। ब्यावर के अलावा अजमेर और भीलवाड़ा के कई इलाकों में 3 से 5 इंच तक बारिश हुई। वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, नागौर, बूंदी, जैसलमेर, अलवर और पाली के कई हिस्सों में भी 2 इंच तक वर्षा रिकॉर्ड की गई।

अगले दो दिन पूरे प्रदेश में बारिश का दौर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मानसून ट्रफ फिलहाल अपनी सामान्य स्थिति में है और बीकानेर, टोंक, गुना व दमोह से होकर गुजर रही है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से अगले दो दिनों तक पूरे राजस्थान में बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है।

हनुमानगढ़ में रातभर बरसे बादल हनुमानगढ़ जिले में बुधवार देर शाम शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक जारी रही। लगातार हुई तेज बारिश से शहर और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित रहा। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।

जयपुर में दूसरे दिन भी रुक-रुककर बारिश राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। फुलेरा, फागी, नरैना, सांभर, जोबनेर और गट्टू क्षेत्र में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 52 मिमी वर्षा सांभर में रिकॉर्ड हुई। शहर में सुबह बूंदाबांदी हुई, जबकि रात में भी कई बार हल्की से मध्यम बारिश होती रही, जिससे मौसम सुहावना बना रहा।

अलवर, अजमेर और सीकर में राहत की बारिश अलवर जिले में सुबह से शाम तक रुक-रुककर बारिश होती रही। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यहां अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है।

अजमेर में दिनभर रुक-रुककर तेज बारिश हुई। जिले में 79 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। यहां अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे तक बारिश का दौर जारी रह सकता है।

सीकर में दोपहर के समय तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। फतेहपुर मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में 24 जुलाई तक बारिश जारी रहने का अनुमान है।

उदयपुर, कोटा और जोधपुर में भी मौसम बदला उदयपुर में सुबह करीब एक घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शहर का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

कोटा में पिछले दो दिनों से लगातार रुक-रुककर बारिश हो रही है। बारिश के चलते डैम और नदियों में पानी की आवक शुरू हो गई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री और न्यूनतम 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जोधपुर में भी मानसून की पहली अच्छी बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। यहां अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।