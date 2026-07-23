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आज 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, राजस्थान में एक दिन में 9 इंच तक पानी बरसा

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक बारिश ब्यावर के बदनोर में 225 मिमी दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया और बरसाती नदियां उफान पर आ गईं।

आज 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, राजस्थान में एक दिन में 9 इंच तक पानी बरसा

राजस्थान में मानसून ने जोरदार वापसी करते हुए बुधवार (22 जुलाई) को इस सीजन की सबसे भारी बारिश दर्ज कराई। प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से नदी-नाले उफान पर आ गए, खेत जलमग्न हो गए और जनजीवन प्रभावित हुआ। सबसे ज्यादा बारिश ब्यावर जिले के बदनोर क्षेत्र में 225 मिमी (करीब 9 इंच) रिकॉर्ड की गई, जो इस मानसून सीजन की अब तक की सर्वाधिक वर्षा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अगले दो दिनों तक अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है।

ब्यावर में 9 इंच बारिश, कई जिलों में 3 से 5 इंच पानी

पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक बारिश ब्यावर के बदनोर में 225 मिमी दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया और बरसाती नदियां उफान पर आ गईं। ब्यावर के अलावा अजमेर और भीलवाड़ा के कई इलाकों में 3 से 5 इंच तक बारिश हुई। वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, नागौर, बूंदी, जैसलमेर, अलवर और पाली के कई हिस्सों में भी 2 इंच तक वर्षा रिकॉर्ड की गई।

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अगले दो दिन पूरे प्रदेश में बारिश का दौर

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मानसून ट्रफ फिलहाल अपनी सामान्य स्थिति में है और बीकानेर, टोंक, गुना व दमोह से होकर गुजर रही है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से अगले दो दिनों तक पूरे राजस्थान में बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है।

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हनुमानगढ़ में रातभर बरसे बादल

हनुमानगढ़ जिले में बुधवार देर शाम शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक जारी रही। लगातार हुई तेज बारिश से शहर और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित रहा। कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।

जयपुर में दूसरे दिन भी रुक-रुककर बारिश

राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। फुलेरा, फागी, नरैना, सांभर, जोबनेर और गट्टू क्षेत्र में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 52 मिमी वर्षा सांभर में रिकॉर्ड हुई। शहर में सुबह बूंदाबांदी हुई, जबकि रात में भी कई बार हल्की से मध्यम बारिश होती रही, जिससे मौसम सुहावना बना रहा।

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अलवर, अजमेर और सीकर में राहत की बारिश

अलवर जिले में सुबह से शाम तक रुक-रुककर बारिश होती रही। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने यहां अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है।

अजमेर में दिनभर रुक-रुककर तेज बारिश हुई। जिले में 79 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। यहां अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे तक बारिश का दौर जारी रह सकता है।

सीकर में दोपहर के समय तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। फतेहपुर मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में 24 जुलाई तक बारिश जारी रहने का अनुमान है।

उदयपुर, कोटा और जोधपुर में भी मौसम बदला

उदयपुर में सुबह करीब एक घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शहर का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

कोटा में पिछले दो दिनों से लगातार रुक-रुककर बारिश हो रही है। बारिश के चलते डैम और नदियों में पानी की आवक शुरू हो गई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री और न्यूनतम 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जोधपुर में भी मानसून की पहली अच्छी बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। यहां अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में राहत

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। हालांकि 25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की तीव्रता कम हो सकती है। विभाग ने ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के लोगों को सतर्क रहने, नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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