स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने इस मामले में पांच डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को 16 नवंबर को पकड़ा गया था। बुधवार को एसओजी ने पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया।

एसओजी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में कोटपूतली-बहरोड़ निवासी दो सगे भाई सत्यप्रकाश खापरवाल (30) और जयप्रकाश (31) शामिल हैं।

राजस्थान में डॉक्टर बनने के नाम पर ऐसा खेल सामने आया है, जिसने मेडिकल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विदेश से MBBS की डिग्री लेकर भारत में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे पांच युवकों ने FMGE परीक्षा पास करने के बजाय पास होने का फर्जी सर्टिफिकेट ही खरीद लिया। इसके लिए किसी ने 15 लाख तो किसी ने 20 लाख रुपए तक खर्च किए। हैरानी की बात यह है कि फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर इन युवकों ने राजस्थान के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप तक पूरी कर ली। इतना ही नहीं, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया।

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने इस मामले में पांच डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को 16 नवंबर को पकड़ा गया था। बुधवार को एसओजी ने पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। जांच में दलालों से लेकर मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई है।

सात बार परीक्षा दी, फिर भी नहीं हुआ पास; 15 लाख में खरीदा सर्टिफिकेट एसओजी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में कोटपूतली-बहरोड़ निवासी दो सगे भाई सत्यप्रकाश खापरवाल (30) और जयप्रकाश (31) शामिल हैं। दोनों ने चीन की सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS किया था। सत्यप्रकाश FMGE परीक्षा में फेल हो गया था। इसके बाद उसने 15 लाख रुपए देकर दिसंबर 2023 की परीक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया।

उसके भाई जयप्रकाश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वह सात बार FMGE परीक्षा दे चुका था, लेकिन हर बार असफल रहा। आखिरकार उसने भी 15 लाख रुपए देकर फर्जी सर्टिफिकेट हासिल कर लिया।

किसी ने चीन तो किसी ने कजाकिस्तान से की थी MBBS फर्जीवाड़े में पकड़े गए बाकी तीन युवकों ने कजाकिस्तान से MBBS की पढ़ाई की थी। कोटपूतली-बहरोड़ के विमल यादव (28) ने 20 लाख रुपए देकर जून 2023 का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। इसके आधार पर उसने अलवर मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप की।

दौसा निवासी विश्वेन्द्र सिंह चेची (29) ने भी 20 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाण-पत्र हासिल किया। उसने धौलपुर मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप की और इसके आधार पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी हासिल कर लिया था। बाद में उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया।

वहीं, बांसवाड़ा निवासी दिशांत टेलर (28) ने भी 20 लाख रुपए देकर जून 2023 का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। इसके आधार पर उसने दौसा मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप की और मेडिकल काउंसिल में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था।

बस में हुआ दलाल से संपर्क, फिर शुरू हुआ फर्जी सर्टिफिकेट का खेल जांच में फर्जीवाड़े के पीछे दलालों का पूरा नेटवर्क सामने आया है। एसओजी के अनुसार, सत्यप्रकाश और जयप्रकाश की मुलाकात बस में सफर के दौरान फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने वाले दलाल हेमंत यादव से हुई थी। आरोप है कि हेमंत ने दोनों भाइयों से 15-15 लाख रुपए लेकर दिसंबर 2023 की परीक्षा के फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करवाए।

विमल यादव ने भी हेमंत यादव की मदद से 20 लाख रुपए देकर फर्जी प्रमाण-पत्र बनवाया था। वहीं, विश्वेन्द्र सिंह ने अपने पड़ोसी इंद्रराज गुर्जर के जरिए 20 लाख रुपए दिए। दिशांत टेलर ने जयपुर निवासी यतीन्द्र पटेल की मदद से 20 लाख रुपए देकर फर्जी सर्टिफिकेट हासिल किया।

मेडिकल काउंसिल के अधिकारियों तक पहुंची जांच की आंच इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू राजस्थान मेडिकल काउंसिल से जुड़ा है। एसओजी की जांच में काउंसिल के तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के आरोप भी सामने आए हैं। आरोप है कि बिना उचित जांच-पड़ताल किए पैसे लेकर फर्जी FMGE सर्टिफिकेट के आधार पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जारी कर दिए गए।

एसओजी के अनुसार, इस नेटवर्क में भानाराम माली और उसके सहयोगी शुभम गुर्जर, इंद्रराज गुर्जर सहित अन्य लोगों की भूमिका सामने आई है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ।