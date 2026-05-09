₹5,000 के लिए मर जाऊं?जयपुर में इंटर्न का स्टाइपेंड रोकने की धमकी

जयपुर की एक एमबीए छात्रा का सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसने इंटर्नशिप और कंपनियों की कार्यसंस्कृति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

जयपुर की एक एमबीए छात्रा का सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसने इंटर्नशिप और कंपनियों की कार्यसंस्कृति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। छात्रा श्रुति ने दावा किया है कि तीन महीने की इंटर्नशिप पूरी करने के बावजूद कंपनी ने उसका स्टाइपेंड रोकने की बात कही है और अब उसे “परफॉर्मेंस सुधारने” के बाद ही आंशिक भुगतान देने की शर्त रखी जा रही है।

श्रुति ने यह पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (formerly Twitter) पर साझा किया, जिसके बाद यह तेजी से चर्चा में आ गया। उसने अपनी पोस्ट में लिखा कि वह इस फैसले के बाद खुद को बेहद थकी हुई, असहाय और पूरी तरह टूट चुकी महसूस कर रही है।

तीन महीने की मेहनत, फिर भी स्टाइपेंड पर रोक श्रुति के मुताबिक वह एक अनाम कंपनी में फरवरी से इंटर्नशिप कर रही थी, जो मई 23 को खत्म होने वाली है। इस दौरान उसे कुल ₹15,000 स्टाइपेंड मिलना तय था, यानी लगभग ₹5,000 प्रति माह। लेकिन अब कंपनी ने अंतिम समय में उसके प्रदर्शन को आधार बनाकर भुगतान पर सवाल खड़ा कर दिया है।

उसने दावा किया कि कंपनी ने उसे मैसेज कर बताया कि स्टाइपेंड “होल्ड” कर दिया गया है और केवल तब आंशिक भुगतान मिलेगा जब उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। श्रुति ने इस फैसले को पूरी तरह अनुचित बताते हुए कहा कि इंटर्नशिप शुरू होने से पहले कभी भी ऐसा कोई शर्त नहीं रखी गई थी कि स्टाइपेंड प्रदर्शन आधारित होगा।

“दो हफ्तों में क्या साबित करूं?” अपनी पोस्ट में श्रुति ने सवाल उठाते हुए लिखा कि जब इंटर्नशिप खत्म होने में केवल दो हफ्ते बचे हैं, तो वह अचानक क्या साबित कर सकती है। उसने कहा, “मुझे पहले कभी नहीं बताया गया कि स्टाइपेंड परफॉर्मेंस से जुड़ा होगा। अब आखिरी समय पर यह फैसला लेना गलत है।”

श्रुति ने यह भी बताया कि यह राशि उसके लिए सिर्फ अतिरिक्त पैसा नहीं थी, बल्कि उसकी रोजमर्रा की जरूरतों और किराए आदि के लिए जरूरी सहारा थी। उसने कहा कि वह आर्थिक बोझ कम करने के लिए महीनों तक रिश्तेदारों के साथ रहकर इंटर्नशिप कर रही थी।

लंबी ड्यूटी और मानसिक दबाव का दावा छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि उसने इंटर्नशिप के दौरान रोजाना लगभग 10 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार काम किया। बावजूद इसके, उसे अंत में निराशा हाथ लगी।

उसने लिखा, “मैंने हर दिन पूरी मेहनत की, लेकिन अब इस तरह से स्टाइपेंड रोकना समझ से परे है। शायद मैं परफेक्ट नहीं थी, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि महीनों की मेहनत का कोई मूल्य नहीं?”

श्रुति ने यह भी स्वीकार किया कि इस अनुभव ने उसके आत्मविश्वास को प्रभावित किया है और वह खुद की तुलना अन्य अनुभवी इंटर्न्स से करने लगी है, जिससे उसका मानसिक तनाव और बढ़ गया है।

सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया श्रुति की पोस्ट पर सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग उसके समर्थन में खड़े हैं और कंपनी के इस फैसले को गलत बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह “वास्तविक दुनिया का अनुभव” है।

एक यूजर ने टिप्पणी की कि कम से कम कंपनी पैसे मांग नहीं रही है, यह भी एक अनुभव है जिससे भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। वहीं कई लोगों ने कंपनियों से इंटर्न्स के साथ पारदर्शी व्यवहार करने की अपील की है।

बड़ा सवाल छोड़ गया मामला यह मामला केवल एक छात्रा की इंटर्नशिप तक सीमित नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट दुनिया में इंटर्न्स के अधिकार, स्टाइपेंड की पारदर्शिता और कार्यस्थल की नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या कंपनियां बिना स्पष्ट शर्तों के बाद में स्टाइपेंड रोक सकती हैं? और क्या इंटर्न्स की मेहनत का मूल्य केवल “परफॉर्मेंस रिव्यू” तक सीमित रह जाना चाहिए?