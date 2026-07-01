5 मिनट तक चीखते रहे यात्री, लेकिन नहीं खुला इमरजेंसी गेट; दौसा बस हादसे की सबसे दर्दनाक कहानी
यही वह पल था जब इमरजेंसी एग्जिट सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता था। लेकिन हादसे के बाद दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने दावा किया कि बस का इमरजेंसी गेट नहीं खुला। यदि यह दावा जांच में सही साबित होता है
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक बस हादसे ने सिर्फ तेज रफ्तार या आग लगने पर सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि सबसे बड़ा सवाल उस इमरजेंसी गेट पर आकर टिक गया, जिसे आखिरी उम्मीद माना जाता है। हादसे में बचकर निकले कई यात्रियों और स्थानीय लोगों की बातों के बीच अब यही चर्चा सबसे ज्यादा है कि अगर आपातकालीन निकास समय पर खुल जाता तो क्या कई लोगों की जान बच सकती थी।
कुछ सेकंड में बदल गया पूरा मंजर
मंगलवार देर रात करीब ढाई बजे जब ऋषिकेश से इंदौर जा रही स्लीपर बस ट्रेलर से टकराई, तब अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। टक्कर के कुछ ही सेकंड बाद बस में आग लग गई। कुछ लोगों की नींद तेज धमाके से खुली, लेकिन तब तक बस धुएं से भर चुकी थी। लोग घबराकर बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। सामने का दरवाजा कुछ यात्रियों के लिए उम्मीद बना, लेकिन पीछे और ऊपरी बर्थ पर सो रहे कई लोगों तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं पहुंच पाया।
आखिरी उम्मीद भी साथ छोड़ गई?
यही वह पल था जब इमरजेंसी एग्जिट सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता था। लेकिन हादसे के बाद दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने दावा किया कि बस का इमरजेंसी गेट नहीं खुला। यदि यह दावा जांच में सही साबित होता है, तो यह केवल तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल होगा।
क्यों जरूरी होता है इमरजेंसी एग्जिट
स्लीपर बसों में इमरजेंसी एग्जिट इसलिए बनाया जाता है ताकि मुख्य दरवाजा बंद होने, दुर्घटना होने या आग लगने जैसी स्थिति में यात्री वैकल्पिक रास्ते से बाहर निकल सकें। लेकिन जब यही निकास काम नहीं करे तो कुछ ही मिनटों में पूरी बस मौत के जाल में बदल सकती है। दौसा हादसे में भी आग इतनी तेजी से फैली कि कई यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
धुएं और आग के बीच मची अफरा-तफरी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस के अंदर अफरा-तफरी मच गई थी। कोई शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई अपने परिवार के लोगों को आवाज दे रहा था, तो कोई धुएं के बीच रास्ता तलाश रहा था। लेकिन धुआं लगातार गहरा होता गया। सांस लेना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया।
जब पति की आंखों के सामने छूट गई पत्नी
इस हादसे में इंदौर निवासी चंद्रप्रकाश गुप्ता की कहानी सबसे ज्यादा झकझोर देती है। वह किसी तरह बस से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी अंदर फंस गई। उन्होंने दोबारा बस में जाने की कोशिश की, मगर तब तक धुआं इतना घना हो चुका था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी पत्नी का पैर सीट में फंसा था और वह उसे बाहर नहीं निकाल सके। अगर बस के भीतर कोई दूसरा सुरक्षित निकास उपलब्ध होता और वह समय पर खुल जाता, तो शायद हालात कुछ अलग हो सकते थे। हालांकि यह केवल एक संभावना है, जिसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
ग्रामीण बने सबसे पहले मददगार
दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने शीशे तोड़कर और दरवाजे खोलने की कोशिश कर कई यात्रियों को बाहर निकाला। लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कुछ मिनटों के भीतर पूरा ढांचा आग का गोला बन गया। कई लोग बस के अंदर ही फंसकर रह गए।
‘गोल्डन मिनट्स’ क्यों होते हैं सबसे अहम
विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सड़क हादसों में शुरुआती कुछ मिनट सबसे अहम होते हैं। इन्हें ‘गोल्डन मिनट्स’ कहा जाता है। यदि इसी दौरान सुरक्षित निकास उपलब्ध हो और यात्री बाहर निकल जाएं तो मौतों की संख्या काफी कम हो सकती है। लेकिन जब आग, धुआं और बंद निकास एक साथ सामने हों तो बच निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है।
जांच बताएगी सच
दौसा हादसे के बाद अब जांच एजेंसियां बस की सुरक्षा व्यवस्था, इमरजेंसी एग्जिट की स्थिति और उसके काम नहीं करने के दावों की पड़ताल करेंगी। यह भी देखा जाएगा कि बस सुरक्षा मानकों के अनुरूप थी या नहीं और क्या नियमित रूप से उसकी जांच की गई थी।
सिर्फ एक हादसा नहीं, बड़ा सबक
आठ लोगों की जान लेने वाले इस हादसे ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि सड़क पर सिर्फ चालक की सतर्कता ही नहीं, बल्कि वाहन की सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जांच के नतीजे चाहे जो हों, लेकिन यह हादसा एक बड़ा संदेश छोड़ गया है कि इमरजेंसी एग्जिट बस का महज एक अतिरिक्त दरवाजा नहीं होता, बल्कि कई बार वही जिंदगी और मौत के बीच आखिरी रास्ता साबित होता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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