4 प्रोफेसरों ने ठुकरा दी जोधपुर डेंटल कॉलेज में पोस्टिंग; 50 BDS सीटों पर संकट की पूरी कहानी

सरकारी डेंटल कॉलेज जोधपुर में पर्याप्त फैकल्टी, उपकरण और बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते NDC ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीडीएस की 50 सीटों का नवीनीकरण रोक दिया था। इसका सीधा असर राज्य के एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज में होने वाले एडमिशन पर पड़ा

सरकारी डेंटल कॉलेज जोधपुर में फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए जारी किए गए प्रतिनियुक्ति आदेश अब सरकार और आरयूएचएस प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी बन गए हैं। हालात ऐसे हैं कि एक के बाद एक चार प्रोफेसरों को जोधपुर भेजने के आदेश जारी किए गए, लेकिन किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। सभी ने अपने प्रभाव और संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए आदेश निरस्त करवा लिए। आखिरकार कॉलेज प्रशासन को मजबूर होकर उस पद पर जूनियर फैकल्टी की नियुक्ति करनी पड़ी, जो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (NDC) के मानकों के अनुसार योग्य भी नहीं मानी जा रही।

50 बीडीएस सीटों पर लटका भविष्य दरअसल, सरकारी डेंटल कॉलेज जोधपुर में पर्याप्त फैकल्टी, उपकरण और बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते NDC ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीडीएस की 50 सीटों का नवीनीकरण रोक दिया था। इसका सीधा असर राज्य के एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज में होने वाले एडमिशन पर पड़ा और नई प्रवेश प्रक्रिया ठप हो गई।

सरकार ने दिए निर्देश, आरयूएचएस ने जारी किए आदेश NDC की सख्ती के बाद सरकार ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) के अधीन संचालित डेंटल कॉलेज जयपुर से वरिष्ठ प्रोफेसरों को जोधपुर भेजने के निर्देश दिए। इसके तहत आरयूएचएस डेंटल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. अंजली कपूर ने 11 जून को आदेश जारी कर तीन प्रोफेसरों को प्रतिनियुक्ति पर जोधपुर भेजा।

पहले आदेश में ये प्रोफेसर किए गए थे चयनित इनमें ओरल पैथोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. भरत सांखला, कन्जर्वेटिव डेंटिस्ट्री एवं एंडोडोन्टिक्स विभाग के प्रोफेसर डॉ. ललित कुमार लिख्यानी और प्रोस्थोडोन्टिक्स विभाग की प्रोफेसर डॉ. रजनी कल्ला शामिल थीं।

पहला झटका: आदेश जारी होते ही रद्द हालांकि आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों बाद मामला पलट गया। डॉ. रजनी कल्ला ने जोधपुर ज्वाइन करने के बजाय अपना प्रतिनियुक्ति आदेश ही निरस्त करवा लिया। इसके बाद उसी दिन संशोधित आदेश जारी कर प्रोस्थोडोन्टिक्स विभाग के प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद ताहिर को भेजा गया, लेकिन उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया और आदेश रद्द हो गया।

दूसरे और तीसरे नाम ने भी नहीं मानी पोस्टिंग अगले दिन 12 जून को तीसरा संशोधित आदेश जारी कर प्रोफेसर डॉ. नेहा गुप्ता को जोधपुर भेजा गया, लेकिन उन्होंने भी प्रतिनियुक्ति स्वीकार नहीं की। सूत्रों के अनुसार इसके बाद प्रोफेसर पारूल सिंघल को भेजने की तैयारी हुई, मगर उनका आदेश भी लागू नहीं हो सका।

चार आदेश, चार नाम और नतीजा शून्य इस तरह चार अलग-अलग प्रोफेसरों के नाम सामने आए, लेकिन कोई भी जोधपुर जाने को तैयार नहीं हुआ। इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर सरकारी आदेशों से ज्यादा प्रभावशाली कौन है, जिसके आगे प्रशासन लगातार झुकता चला गया।

अब जूनियर फैकल्टी के भरोसे संकट समाधान चार बार नाकामी मिलने के बाद प्रशासन ने नया रास्ता अपनाया। अब प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के स्थान पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कमल कुमार मीणा को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश जारी किया गया है।

NDC नियमों पर उठ रहे सवाल यहीं से विवाद और गहरा गया है। NDC के नियमों के अनुसार जिस पद के लिए वरिष्ठ फैकल्टी की आवश्यकता है, वहां जूनियर फैकल्टी को भेजा गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केवल कागजी नियुक्ति के सहारे NDC को संतुष्ट किया जा सकेगा और क्या बीडीएस की 50 सीटों का नवीनीकरण मिल पाएगा?

निरीक्षण में मिली थीं कई गंभीर कमियां गौरतलब है कि NDC की निरीक्षण टीम ने मई महीने में कॉलेज का दौरा किया था। टीम को शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ की कमी के अलावा कई बुनियादी खामियां मिली थीं।

फायर सेफ्टी से लेकर उपकरणों तक अधूरा काम एक साल बीतने के बावजूद कॉलेज प्रशासन फायर सेफ्टी से जुड़ी कमियां दूर नहीं कर पाया। परिसर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए, जबकि कई जरूरी चिकित्सा उपकरण और जांच सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाई गईं।