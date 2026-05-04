4 किलो का खतरनाक ट्यूमर... जयपुर SMS के डॉक्टरों ने किया नामुमकिन को मुमकिन
राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल ने एक बार फिर चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने एक जटिल और हाई-रिस्क ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 30 वर्षीय महिला के सिर से करीब 4 किलो वजनी ट्यूमर निकाल दिया।
राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल ने एक बार फिर चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने एक जटिल और हाई-रिस्क ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए 30 वर्षीय महिला के सिर से करीब 4 किलो वजनी ट्यूमर निकाल दिया। इस सफल सर्जरी के बाद महिला को नया जीवन मिला है। रविवार को अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की टीम ने इस ऑपरेशन की जानकारी साझा की।
चलने-फिरने में भी हो रही थी परेशानी
जानकारी के अनुसार, कृष्णा नाम की महिला लंबे समय से इस असामान्य और भारी ट्यूमर से पीड़ित थी। सिर पर 4 किलो वजन का यह ट्यूमर उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं था। इसके चलते उसे चलने-फिरने, संतुलन बनाए रखने और रोजमर्रा के सामान्य कार्य करने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। धीरे-धीरे उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह सामान्य जीवन जीने में पूरी तरह असमर्थ हो गई।
परिजन जब उसे इलाज के लिए जयपुर लेकर पहुंचे, तब उसे सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच के बाद न्यूरोसर्जरी विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे प्लास्टिक सर्जरी विभाग को रेफर कर दिया, ताकि सर्जरी को अधिक सटीक और सुरक्षित तरीके से अंजाम दिया जा सके।
चुनौतीपूर्ण था ऑपरेशन, टीमवर्क से मिली सफलता
डॉक्टरों के अनुसार, यह सर्जरी बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण थी। ट्यूमर का आकार बड़ा होने के साथ-साथ उसका मस्तिष्क की नसों से जुड़ा होना ऑपरेशन को और भी जोखिम भरा बना रहा था। सर्जरी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती ट्यूमर को इस तरह हटाना था कि मस्तिष्क की महत्वपूर्ण नसों को कोई नुकसान न पहुंचे।
विशेषज्ञों की टीम ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. जैन के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन के दौरान आधुनिक तकनीकों, सटीक योजना और डॉक्टरों के बीच बेहतर समन्वय का अहम योगदान रहा। कई घंटों तक चले इस ऑपरेशन में डॉक्टरों ने धैर्य और कुशलता का परिचय देते हुए ट्यूमर को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया।
ऑपरेशन के बाद हालत में तेजी से सुधार
सर्जरी के बाद मरीज को गहन निगरानी में रखा गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बनी रही। डॉक्टरों के मुताबिक अब मरीज खतरे से बाहर है और उसके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। कुछ ही दिनों में उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है।
डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के बड़े और जटिल ट्यूमर के मामलों में समय पर इलाज और विशेषज्ञ टीम का सहयोग बेहद जरूरी होता है। यदि इलाज में देरी होती, तो यह ट्यूमर मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकता था।
SMS अस्पताल ने फिर पेश की मिसाल
इस सफल ऑपरेशन के साथ ही सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सरकारी अस्पतालों में भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं और विशेषज्ञता उपलब्ध है। यह उपलब्धि न केवल चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है, बल्कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण भी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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