Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

4 जुलाई जोधपुर के लिए बेहद खास’… PM मोदी ने शेयर की नए एयरपोर्ट टर्मिनल की तस्वीर

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुर, बाड़मेर
Follow us on Google News
share

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे। दोनों नेताओं ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण कर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

4 जुलाई जोधपुर के लिए बेहद खास’… PM मोदी ने शेयर की नए एयरपोर्ट टर्मिनल की तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान दौरे के दौरान जोधपुर एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान (UDAN) योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी करेंगे। जोधपुर दौरे से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नए एयरपोर्ट टर्मिनल और बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट की तस्वीरें साझा करते हुए इस दिन को जोधपुर और राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बताया।

X पर लिखा- पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि 4 जुलाई जोधपुरवासियों के लिए बेहद खास दिन है। उन्होंने कहा कि जोधपुर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है और नए टर्मिनल के शुरू होने से यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी नई गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उन्नत बुनियादी ढांचा न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देगा, बल्कि राजस्थान के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Jodhpur airport
ये भी पढ़ें:जयपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एंजियोप्लास्टी; ब्लड ग्रुप की चूक

बालोतरा के कार्यक्रम को बताया ऐतिहासिक

प्रधानमंत्री मोदी ने बालोतरा स्थित पचपदरा इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की तस्वीर भी साझा की। उन्होंने लिखा कि बालोतरा का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, जहां 1.06 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर को नई मजबूती देगी। इसके साथ ही हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

ये भी पढ़ें:PM मोदी का मुखौटा पहनकर आया चोर, 5 लाख के मोबाइल समेटकर हो गया फरार

CM भजनलाल और गजेंद्र सिंह शेखावत ने संभाली तैयारियों की कमान

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे। दोनों नेताओं ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण कर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और वीआईपी मूवमेंट से जुड़े आवश्यक निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हों।

CS और DGP ने भी किया सुरक्षा इंतजामों का रिव्यू

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने भी शुक्रवार को जोधपुर एयरपोर्ट का दौरा किया। दोनों अधिकारियों ने एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटोकॉल, यात्री सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया।

इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें पूरे कार्यक्रम की अंतिम तैयारियों की समीक्षा की गई।

ये भी पढ़ें:जयपुर में घर में घुसकर गहने समेट रही थी महिला; गेट लॉक होते ही बदले तेवर

सुबह एयरपोर्ट उद्घाटन, दोपहर में बालोतरा में जनसभा

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 10:45 बजे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी कार्यक्रम में वे उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी करेंगे, जिसका उद्देश्य देश के अधिक से अधिक शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है।

इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 12:15 बजे बालोतरा पहुंचेंगे, जहां वे लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री सुबह एयरपोर्ट का अलग से निरीक्षण भी करेंगे।

Balotra refinery

480 करोड़ की लागत से तैयार हुआ नया टर्मिनल

जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। लगभग 37 एकड़ क्षेत्र में विकसित यह टर्मिनल पुराने भवन की तुलना में करीब छह गुना बड़ा है।

यात्रियों की सुविधा के लिए यहां 6 आधुनिक एयरोब्रिज बनाए गए हैं, जिससे विमान तक सीधे पहुंचने की सुविधा मिलेगी। नए टर्मिनल में अत्याधुनिक चेक-इन सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था, विशाल प्रतीक्षालय, आधुनिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

उड़ान योजना से बढ़ेगी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री इस अवसर पर उड़ान योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत करेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे शहरों और दूरदराज़ क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है। सरकार का लक्ष्य मौजूदा हवाई पट्टियों का उपयोग करते हुए 100 नए हवाई अड्डों का विकास, संचालन और रखरखाव करना है।

सरकार का मानना है कि इस योजना से आम लोगों के लिए हवाई यात्रा अधिक सुलभ होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देशभर में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। जोधपुर का नया टर्मिनल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Jaipur News Narendra Modi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।