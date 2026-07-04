4 जुलाई जोधपुर के लिए बेहद खास’… PM मोदी ने शेयर की नए एयरपोर्ट टर्मिनल की तस्वीर

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे। दोनों नेताओं ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण कर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान दौरे के दौरान जोधपुर एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान (UDAN) योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी करेंगे। जोधपुर दौरे से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नए एयरपोर्ट टर्मिनल और बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट की तस्वीरें साझा करते हुए इस दिन को जोधपुर और राजस्थान के लिए ऐतिहासिक बताया।

X पर लिखा- पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि 4 जुलाई जोधपुरवासियों के लिए बेहद खास दिन है। उन्होंने कहा कि जोधपुर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है और नए टर्मिनल के शुरू होने से यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी नई गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उन्नत बुनियादी ढांचा न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देगा, बल्कि राजस्थान के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बालोतरा के कार्यक्रम को बताया ऐतिहासिक प्रधानमंत्री मोदी ने बालोतरा स्थित पचपदरा इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की तस्वीर भी साझा की। उन्होंने लिखा कि बालोतरा का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, जहां 1.06 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर को नई मजबूती देगी। इसके साथ ही हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

CM भजनलाल और गजेंद्र सिंह शेखावत ने संभाली तैयारियों की कमान प्रधानमंत्री के दौरे से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे। दोनों नेताओं ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण कर कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और वीआईपी मूवमेंट से जुड़े आवश्यक निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हों।

CS और DGP ने भी किया सुरक्षा इंतजामों का रिव्यू राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने भी शुक्रवार को जोधपुर एयरपोर्ट का दौरा किया। दोनों अधिकारियों ने एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटोकॉल, यात्री सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया।

इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें पूरे कार्यक्रम की अंतिम तैयारियों की समीक्षा की गई।

सुबह एयरपोर्ट उद्घाटन, दोपहर में बालोतरा में जनसभा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह 10:45 बजे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी कार्यक्रम में वे उड़ान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी करेंगे, जिसका उद्देश्य देश के अधिक से अधिक शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है।

इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 12:15 बजे बालोतरा पहुंचेंगे, जहां वे लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री सुबह एयरपोर्ट का अलग से निरीक्षण भी करेंगे।

480 करोड़ की लागत से तैयार हुआ नया टर्मिनल जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। लगभग 37 एकड़ क्षेत्र में विकसित यह टर्मिनल पुराने भवन की तुलना में करीब छह गुना बड़ा है।

यात्रियों की सुविधा के लिए यहां 6 आधुनिक एयरोब्रिज बनाए गए हैं, जिससे विमान तक सीधे पहुंचने की सुविधा मिलेगी। नए टर्मिनल में अत्याधुनिक चेक-इन सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था, विशाल प्रतीक्षालय, आधुनिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

उड़ान योजना से बढ़ेगी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री इस अवसर पर उड़ान योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत करेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे शहरों और दूरदराज़ क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है। सरकार का लक्ष्य मौजूदा हवाई पट्टियों का उपयोग करते हुए 100 नए हवाई अड्डों का विकास, संचालन और रखरखाव करना है।