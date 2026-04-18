38 केस का हिस्ट्रीशीटर चढ़ा पुलिस के हत्थे, जयपुर में महिलाओं को बना रहा था निशाना

राजधानी जयपुर में महिलाओं को निशाना बनाकर छेड़छाड़ की वारदातों से दहशत फैलाने वाले शातिर आरोपी को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया गया, जहां वह पहले से ही एक पुराने मामले में जेल में बंद था।

राजधानी जयपुर में महिलाओं को निशाना बनाकर छेड़छाड़ की वारदातों से दहशत फैलाने वाले शातिर आरोपी को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपी को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया गया, जहां वह पहले से ही एक पुराने मामले में जेल में बंद था। पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लेकर आई। हालांकि कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन गिरने से उसके हाथ-पैर फ्रैक्चर हो गए। इसके बाद पुलिस ने उसे कड़ी सुरक्षा में जयपुर लाकर गिरफ्तार कर लिया।

MP में 33 केस, जयपुर में भी दर्ज 5 मामले पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी राहुल घुरैया उर्फ राज उर्फ राहुल गुर्जर (33) निवासी ग्वालियर एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ मध्यप्रदेश में कुल 33 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट और छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। वहीं जयपुर में भी उसके खिलाफ पांच मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा और खतरनाक है।

एक महीने में 4 महिलाओं को बनाया शिकार जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने पिछले एक महीने के भीतर जयपुर के अलग-अलग इलाकों में चार महिलाओं से छेड़छाड़ की वारदातों को अंजाम दिया। इनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। आरोपी सरेराह महिलाओं को निशाना बनाता और वारदात के बाद फरार हो जाता था। उसके इस तरीके से शहर में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया था।

सीसीटीवी फुटेज बना सबसे बड़ा सुराग 25 मार्च को मालवीय नगर इलाके में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। यही फुटेज पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बना। 12 अप्रैल को जवाहर सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू की और उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली।

स्पा सेंटर की आड़ में छिपा था आरोपी पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपने साथियों के साथ जयपुर में पिछले छह महीने से तीन स्पा सेंटर चला रहा था। इन ठिकानों का इस्तेमाल वह छिपने और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। इस मामले में उसके दो साथी—शुभम अग्रवाल उर्फ सिद्धार्थ और बाबूलाल बराला—को भी गिरफ्तार किया गया है।

दोस्तों ने कराई फरारी, कई राज्यों में बदलता रहा ठिकाना एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी के साथियों ने उसे फरार होने में मदद की। वह जयपुर से निकलकर पाली, गुजरात, ग्वालियर और मुरैना सहित कई स्थानों पर छिपता रहा। पुलिस से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। बाद में उसने मुरैना कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाकर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं ट्रेस कर लिया।

कोर्ट से भागने की कोशिश पड़ी भारी जब जयपुर पुलिस आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेने पहुंची और कोर्ट में पेश किया गया, तो उसने भागने की कोशिश की। इसी दौरान गिरने से उसके हाथ और पैर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाया और फिर जयपुर लेकर आई।

पुलिस की सख्ती से खुला पूरा नेटवर्क पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी महिलाओं को टारगेट करने वाला संगठित अपराधी है और उसका नेटवर्क भी बड़ा हो सकता है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और यह जांच की जा रही है कि स्पा सेंटर की आड़ में और कौन-कौन सी अवैध गतिविधियां चलाई जा रही थीं।