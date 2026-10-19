35 हजार में की टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग; राजस्थान में आरोपियों से पूछताछ पर खुले कई राज

18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने पहुंचे थे। आरोपी भी बाइक लेकर वहां पहुंच गए। मैच खत्म होने के बाद टाइगर श्रॉफ अपने ड्राइवर के साथ कार में घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार नरसी पार्क के गेट पर पहुंची

18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने पहुंचे थे। आरोपी भी बाइक लेकर वहां पहुंच गए। मैच खत्म होने के बाद टाइगर श्रॉफ अपने ड्राइवर के साथ कार में घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार नरसी पार्क के गेट पर पहुंची

मुंबई में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग करने के लिए बदमाशों को 35 हजार रुपए देने का वादा किया गया था। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बदले विदेश भेजकर नौकरी दिलाने का लालच भी दिया गया था। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले में गैंगस्टर अनिल पंडित की भूमिका संदिग्ध है। उसने अपने संपर्कों के जरिए आरोपी रेहान तक पहुंच बनाई और उसे इस काम के लिए तैयार किया। पुलिस को शक है कि बदमाशों के निशाने पर सिर्फ टाइगर श्रॉफ ही नहीं, बल्कि मुंबई की कोई दूसरी सेलिब्रिटी भी हो सकती थी।

टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्टूबर को फायरिंग करने के बाद फरार हुए तीन आरोपियों को राजस्थान की कोटा पुलिस ने पकड़ लिया। शुरुआती पूछताछ में फायरिंग की साजिश, रेकी, पैसों के ऑफर और आरोपियों के भागने के प्लान से जुड़े कई खुलासे हुए हैं।

डेढ़ महीने पहले हुई थी गैंगस्टर से बात कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी रेहान अपने साथी समीर के जरिए गैंगस्टर अनिल पंडित के संपर्क में आया था। करीब डेढ़ महीने पहले समीर ने रेहान की अनिल पंडित से बात करवाई थी। इसके बाद रेहान को 35 हजार रुपए देने और विदेश भेजने का ऑफर दिया गया।

यह रकम वारदात पूरी होने के बाद मिलनी थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अनिल पंडित ने रेहान को किसके कहने पर टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया था। साथ ही, इस साजिश में दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

ऑटो वाले से मिली टाइगर श्रॉफ की जानकारी पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मुंबई में किसी सेलिब्रिटी पर फायरिंग करने के इरादे से रेकी कर रहे थे। इसी दौरान एक ऑटो चालक से उन्हें टाइगर श्रॉफ के बारे में जानकारी मिली। ऑटो चालक ने बताया कि टाइगर श्रॉफ हर रविवार ग्राउंड पर फुटबॉल खेलने आते हैं।

इसके बाद बदमाशों ने टाइगर श्रॉफ की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें पता चल गया कि अभिनेता किस दिन फुटबॉल खेलने आते हैं और मैच के बाद किस तरह लौटते हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने इसी जानकारी के आधार पर वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई।

मैच खेलकर लौट रहे थे टाइगर, तभी की फायरिंग 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने पहुंचे थे। आरोपी भी बाइक लेकर वहां पहुंच गए। मैच खत्म होने के बाद टाइगर श्रॉफ अपने ड्राइवर के साथ कार में घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार नरसी पार्क के गेट पर पहुंची, बाइक सवार तीन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग के दौरान किस आरोपी ने गोली चलाई और वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार कहां से आए थे।

हथियार रास्ते में फेंके, फिर टैक्सी से पहुंचे सूरत फायरिंग के बाद आरोपी बस स्टैंड की तरफ भागे। रास्ते में उन्होंने हथियार फेंक दिए और टैक्सी से सूरत पहुंच गए। इसके बाद ट्रेन में सवार होकर आगे की यात्रा शुरू की। सूरत रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की तस्वीरें कैद हुई थीं।

जांच में यह भी सामने आया कि तीनों आरोपी ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे थे। यात्रा के दौरान उनका जुर्माना भी काटा गया। पुलिस अब उनके भागने के पूरे रास्ते और संपर्कों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें किसने मदद पहुंचाई थी।

ऋतिक को भी दिया था नौकरी का ऑफर? जांच के दौरान एक और अहम जानकारी सामने आई है। पुलिस को शक है कि रेहान ने ऋतिक नाम के युवक को भी 35 हजार रुपए और विदेश में नौकरी दिलाने का लालच दिया था। हालांकि, इस संबंध में अभी जांच जारी है। मुंबई पुलिस यह भी पता लगा रही है कि ऋतिक किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं था और उसका फायरिंग की साजिश से कोई संबंध था या नहीं।

पूछताछ में यह भी सामने आया कि करीब डेढ़ महीने पहले रेहान ने अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर अमृतसर में एक व्यापारी को डराने के लिए फायरिंग की थी। पुलिस इस घटना के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है।