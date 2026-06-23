32 साल बाद यमुना जल पर बनी बात, दिल्ली में हुआ MOU; राजस्थान सहित 6 राज्यों को फायदा

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनूं और चूरू में भूजल लगातार नीचे जा रहा है। कई गांवों में खारा पानी लोगों की मजबूरी है। महिलाएं आज भी कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर होती हैं।

नई दिल्ली में मंगलवार को हुए एक अहम समझौते ने राजस्थान के उन इलाकों में उम्मीद की नई धार बहा दी है, जहां पानी सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि रोजमर्रा के संघर्ष का दूसरा नाम है। वर्षों से यमुना के पानी में हिस्सेदारी की मांग कर रहे राजस्थान को आखिरकार वह राजनीतिक और प्रशासनिक सहमति मिल गई, जिसका इंतजार 1994 से किया जा रहा था।

सिर्फ एमओयू नहीं, उम्मीदों का दस्तावेज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हुए एमओयू को केवल एक सरकारी दस्तावेज मानना भूल होगी। यह उन लाखों लोगों की उम्मीदों से जुड़ा फैसला है, जिनके लिए हर गर्मी में पानी का संकट जीवन का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है।

शेखावाटी के लिए क्यों है यह बड़ी खबर? राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनूं और चूरू में भूजल लगातार नीचे जा रहा है। कई गांवों में खारा पानी लोगों की मजबूरी है। महिलाएं आज भी कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर होती हैं। ऐसे में यमुना के पानी की यह संभावित उपलब्धता केवल पाइपलाइन और नहरों की कहानी नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बदलने की शुरुआत मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा? दिल्ली में समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में दशकों से लंबित अंतरराज्यीय जल विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार सुलझाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान लंबे समय से यमुना जल में अपने हिस्से की मांग करता रहा है और 1994 में लिए गए निर्णय को अब सभी संबंधित पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया गया है।

किसानों के लिए राहत की किरण लेकिन इस समझौते का सबसे बड़ा पक्ष राजनीतिक नहीं, मानवीय है। शेखावाटी के किसान वर्षों से बारिश की अनिश्चितता और गिरते भूजल स्तर के बीच खेती कर रहे हैं। कई इलाकों में खेती की लागत बढ़ती गई और पानी की उपलब्धता घटती गई। यमुना जल परियोजना आगे बढ़ती है तो इसका सीधा असर कृषि, पेयजल और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है।

पानी से बदल सकती है अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ मानते हैं कि पानी की उपलब्धता बढ़ने से न सिर्फ खेती को नया आधार मिलेगा, बल्कि उद्योग और निवेश की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि भूजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सकेगा

सहयोग की राजनीति का उदाहरण इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। वर्षों तक फाइलों और बैठकों में अटकी रहने वाली परियोजनाएं तब आगे बढ़ती हैं जब राज्यों और केंद्र के बीच सहमति बनती है। यमुना जल समझौता उसी सहमति की मिसाल बनकर सामने आया है।

अब असली परीक्षा जमीन पर हालांकि एमओयू के बाद अब असली चुनौती परियोजना को जमीन पर उतारने की होगी। पानी कब तक पहुंचेगा, कितनी मात्रा में पहुंचेगा और उसका वितरण कैसे होगा, जैसे सवाल अभी बाकी हैं। लेकिन इतना तय है कि मंगलवार को दिल्ली में हुए इस समझौते ने राजस्थान, खासकर शेखावाटी के लोगों को एक नई उम्मीद जरूर दी है।