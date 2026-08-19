3 दिन बारिश, फिर बढ़ेगी उमस! राजस्थान के 10 जिलों में आज अलर्ट

कोटा संभाग में भी 19 से 21 अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। वहीं, अलवर में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक की स्थिति भी बन सकती है।

कोटा संभाग में भी 19 से 21 अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। वहीं, अलवर में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक की स्थिति भी बन सकती है।

राजस्थान में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर अगले तीन दिन तक जारी रह सकता है। हालांकि, प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून कमजोर रहने के कारण उमस और गर्मी का असर भी बना रहेगा।

मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, उदयपुर और सिरोही में बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, सलूंबर और बांसवाड़ा में 1 से 20 MM तक पानी बरसा।

प्रतापगढ़ के अरनोद में सबसे ज्यादा बारिश पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश प्रतापगढ़ के अरनोद में 21 MM दर्ज की गई। इसके अलावा कोटा में 5.6 MM, डूंगरपुर में 4 MM, संगरिया में 3 MM और चित्तौड़गढ़ में 1 MM बारिश रिकॉर्ड हुई। प्रतापगढ़ में भी कई जगह बारिश हुई, जबकि उदयपुर के डबोक में बारिश ट्रेस की गई।

बारिश के बावजूद प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है। मंगलवार को श्रीगंगानगर में प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर और चूरू में 36.2, फलोदी में 36, बीकानेर में 35.8 और पिलानी में 35.5 डिग्री तापमान रहा। वहीं, माउंट आबू 23.9 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा।

20 से 23 अगस्त तक भरतपुर-जयपुर संभाग में बारिश मौसम विभाग के अनुसार 20 से 23 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के बाकी हिस्सों में मानसून की गतिविधियां कमजोर रह सकती हैं। कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश होने की संभावना है।

कोटा संभाग में भी 19 से 21 अगस्त के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। वहीं, अलवर में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक की स्थिति भी बन सकती है।

जयपुर में उमस के बीच मौसम साफ जयपुर में मंगलवार को मौसम साफ रहा और दिनभर तेज धूप निकली। शहर में बारिश नहीं हुई। अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री रहा। आने वाले दिनों में जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

सीकर में बढ़ेगा तापमान सीकर में मंगलवार को सुबह से बादलों की आवाजाही रही और दिनभर हवा चलती रही। इससे गर्मी का असर कुछ कम रहा। फतेहपुर मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल सीकर में मौसम के ड्राई रहने के आसार हैं।

अजमेर में उमस और गर्मी परेशान कर रही अजमेर में पिछले कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी है। मंगलवार को भी मौसम बदलता रहा। कभी बादल छाए तो कभी तेज धूप निकली। बारिश नहीं होने से उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया। यहां अधिकतम तापमान 31.9 और न्यूनतम 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उदयपुर में दिनभर छाए रहे बादल उदयपुर में मंगलवार को सुबह से शाम तक बादल छाए रहे। दिन में कुछ समय के लिए धूप भी निकली। शहर में अधिकतम तापमान 30.9 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार के मुकाबले अधिकतम तापमान एक डिग्री बढ़ा है।

कोटा में उमस बढ़ी, 19 से बारिश की संभावना कोटा में मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहे। दोपहर में हल्की धूप निकली। अधिकतम तापमान 32.7 और न्यूनतम 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा। पारे में करीब एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जिससे गर्मी और उमस का असर बढ़ गया। मौसम विभाग ने 19 से 21 अगस्त के बीच कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है।