29 जुलाई को राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, जयपुर समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी

29 जुलाई को जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

29 जुलाई को जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार 29 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी। पूर्वी राजस्थान के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में दिनभर रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को जलभराव, बिजली गिरने और तेज हवा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है।

बंगाल की खाड़ी से मिले सिस्टम का असर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुई मानसूनी प्रणाली और मानसून ट्रफ के राजस्थान की ओर बढ़ने से राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। यही वजह है कि 28 जुलाई से शुरू हुआ बारिश का दौर 2 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है।

जयपुर समेत इन इलाकों में बारिश की संभावना 29 जुलाई को जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इनमें से कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज-चमक भी हो सकती है।

कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नदी-नालों में पानी बढ़ने और शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

पश्चिमी राजस्थान में भी बदलेगा मौसम अब तक अपेक्षाकृत कम बारिश देखने वाले पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भी मौसम करवट ले सकता है। जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि यहां पूर्वी राजस्थान जैसी व्यापक बारिश के आसार नहीं हैं।

तापमान में आएगी गिरावट बारिश की गतिविधियां बढ़ने से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि सुबह और शाम का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। उमस जरूर बनी रह सकती है।

किसानों के लिए राहत मानसून की सक्रियता खेती-किसानी के लिहाज से राहत लेकर आई है। धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, मूंग और उड़द जैसी खरीफ फसलों के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। साथ ही जलाशयों और बांधों में भी पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

लोगों के लिए एडवाइजरी मौसम विभाग ने बारिश और आकाशीय बिजली को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, बिजली कड़कने पर खुले मैदान या पेड़ों के नीचे नहीं रुकने तथा जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। वाहन चालकों को भी फिसलन भरी सड़कों पर सावधानी से वाहन चलाने के निर्देश दिए गए हैं।