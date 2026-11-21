राजस्थान की एक शोकसभा में चाय बनाते ही भभकी आग, 21 लोग झुलसे;15 लोग जयपुर रेफर
भारतीय किसान संघ कोटपूतली-बहरोड़ के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार घांघल के अनुसार, बाढ़मिलकपुर निवासी जयराम कसाना (80) की शुक्रवार को मौत हो गई थी।
राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर में शनिवार सुबह एक ऐसी घटना हुई, जिसने शोकसभा में मौजूद लोगों के बीच चीख-पुकार मचा दी। एक बुजुर्ग की मौत के बाद उनके घर पर शोक जताने के लिए रिश्तेदार और ग्रामीण जुटे थे। घर के चौक में टेंट लगा था और दरी बिछी हुई थी। करीब 50 लोग वहां मौजूद थे। इसी दौरान घर में चाय बनाने के लिए जैसे ही गैस का चूल्हा जलाया गया, अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और शोकसभा में मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।
हादसे में 21 लोग झुलस गए। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। घायलों में 15 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है, जबकि 6 लोगों का कोटपूतली जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा शनिवार सुबह करीब 11 बजे बाढ़मिलकपुर (रसनाली) गांव में हुआ।
गैस सिलेंडर से हो रहा था रिसाव, चूल्हा जलाते ही भड़की आग
भारतीय किसान संघ कोटपूतली-बहरोड़ के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार घांघल के अनुसार, बाढ़मिलकपुर निवासी जयराम कसाना (80) की शुक्रवार को मौत हो गई थी। शनिवार सुबह उनके घर के चौक में शोकसभा रखी गई थी। इसमें शामिल होने के लिए करीब 50 महिलाएं और पुरुष पहुंचे थे।
घर के एक हिस्से में गैस सिलेंडर रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था, लेकिन परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी बीच घर की एक महिला रसोई में चाय बनाने के लिए पहुंची। जैसे ही उसने गैस का चूल्हा जलाया, आग भड़क गई। सिलेंडर से निकली गैस ने आग को और तेज कर दिया।
आग इतनी तेजी से फैली कि घर के चौक में लगा टेंट और वहां बिछी दरी भी इसकी चपेट में आ गए। शोकसभा में बैठे लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान 21 लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए।
ग्रामीणों ने पानी डालकर बुझाई आग, एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।
शुरुआत में 15 गंभीर घायलों को कोटपूतली और 6 घायलों को बानसूर अस्पताल ले जाया गया। वहां से कोटपूतली अस्पताल के 12 और बानसूर अस्पताल के 3 घायलों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। बानसूर अस्पताल से दो अन्य घायलों को भी कोटपूतली भेजा गया। फिलहाल 6 घायलों का कोटपूतली जिला अस्पताल में इलाज जारी है।
20 से 40 प्रतिशत तक झुलसे ज्यादातर घायल
हादसे की सूचना मिलने पर बानसूर एसडीएम नवनीत कुमार और तहसीलदार उप जिला अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने घायलों का हाल जाना और घटना की जानकारी ली।
वहीं, जयपुर के SMS अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. रशिम कटारिया ने बताया कि हादसे में झुलसे लोगों में ज्यादातर 20 से 40 प्रतिशत तक बर्न हुए हैं। कुछ घायलों के 50 प्रतिशत तक झुलसने के मामले भी सामने आए हैं। सभी घायलों को बर्न ICU में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चोटों की गंभीरता का आकलन किया जा रहा है।
एक तरफ घर में बुजुर्ग की मौत के बाद शोक जताने के लिए लोग जुटे थे, वहीं कुछ ही पलों में यह सभा चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल गई। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।