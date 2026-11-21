भारतीय किसान संघ कोटपूतली-बहरोड़ के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार घांघल के अनुसार, बाढ़मिलकपुर निवासी जयराम कसाना (80) की शुक्रवार को मौत हो गई थी।

हादसे में 21 लोग झुलस गए। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। घायलों में 15 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है,

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर में शनिवार सुबह एक ऐसी घटना हुई, जिसने शोकसभा में मौजूद लोगों के बीच चीख-पुकार मचा दी। एक बुजुर्ग की मौत के बाद उनके घर पर शोक जताने के लिए रिश्तेदार और ग्रामीण जुटे थे। घर के चौक में टेंट लगा था और दरी बिछी हुई थी। करीब 50 लोग वहां मौजूद थे। इसी दौरान घर में चाय बनाने के लिए जैसे ही गैस का चूल्हा जलाया गया, अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और शोकसभा में मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।

हादसे में 21 लोग झुलस गए। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। घायलों में 15 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया है, जबकि 6 लोगों का कोटपूतली जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा शनिवार सुबह करीब 11 बजे बाढ़मिलकपुर (रसनाली) गांव में हुआ।

गैस सिलेंडर से हो रहा था रिसाव, चूल्हा जलाते ही भड़की आग भारतीय किसान संघ कोटपूतली-बहरोड़ के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार घांघल के अनुसार, बाढ़मिलकपुर निवासी जयराम कसाना (80) की शुक्रवार को मौत हो गई थी। शनिवार सुबह उनके घर के चौक में शोकसभा रखी गई थी। इसमें शामिल होने के लिए करीब 50 महिलाएं और पुरुष पहुंचे थे।

घर के एक हिस्से में गैस सिलेंडर रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था, लेकिन परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी बीच घर की एक महिला रसोई में चाय बनाने के लिए पहुंची। जैसे ही उसने गैस का चूल्हा जलाया, आग भड़क गई। सिलेंडर से निकली गैस ने आग को और तेज कर दिया।

आग इतनी तेजी से फैली कि घर के चौक में लगा टेंट और वहां बिछी दरी भी इसकी चपेट में आ गए। शोकसभा में बैठे लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान 21 लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए।

ग्रामीणों ने पानी डालकर बुझाई आग, एंबुलेंस से पहुंचाया अस्पताल हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

शुरुआत में 15 गंभीर घायलों को कोटपूतली और 6 घायलों को बानसूर अस्पताल ले जाया गया। वहां से कोटपूतली अस्पताल के 12 और बानसूर अस्पताल के 3 घायलों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया गया। बानसूर अस्पताल से दो अन्य घायलों को भी कोटपूतली भेजा गया। फिलहाल 6 घायलों का कोटपूतली जिला अस्पताल में इलाज जारी है।

20 से 40 प्रतिशत तक झुलसे ज्यादातर घायल हादसे की सूचना मिलने पर बानसूर एसडीएम नवनीत कुमार और तहसीलदार उप जिला अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने घायलों का हाल जाना और घटना की जानकारी ली।

वहीं, जयपुर के SMS अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. रशिम कटारिया ने बताया कि हादसे में झुलसे लोगों में ज्यादातर 20 से 40 प्रतिशत तक बर्न हुए हैं। कुछ घायलों के 50 प्रतिशत तक झुलसने के मामले भी सामने आए हैं। सभी घायलों को बर्न ICU में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और चोटों की गंभीरता का आकलन किया जा रहा है।