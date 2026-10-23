18 हजार MW बिजली बनाने की ताकत, फिर भी उत्पादन पर कैंची; राजस्थान में ये कैसा संकट?

राज्य भार प्रेषण केंद्र (SLDC) ने बुधवार को जारी निर्देश में सभी अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को तत्काल प्रभाव से वास्तविक समय में हो रहे उत्पादन में 20 प्रतिशत कटौती करने को कहा।

राज्य भार प्रेषण केंद्र (SLDC) ने बुधवार को जारी निर्देश में सभी अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को तत्काल प्रभाव से वास्तविक समय में हो रहे उत्पादन में 20 प्रतिशत कटौती करने को कहा।

राजस्थान में सौर ऊर्जा का तेजी से बढ़ता उत्पादन अब बिजली प्रबंधन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। दिन में जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा हो रही है, लेकिन उसे स्टोर करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। नतीजा यह है कि करीब दो महीने की राहत के बाद एक बार फिर अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को बिजली उत्पादन में कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादकों को तत्काल प्रभाव से 20 प्रतिशत उत्पादन घटाने को कहा गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राज्य में हजारों मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता मौजूद है, तो उसका पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा?

20% उत्पादन घटाने का आदेश, ग्रिड पर बढ़ी बिजली की अधिकता राज्य भार प्रेषण केंद्र (SLDC) ने बुधवार को जारी निर्देश में सभी अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को तत्काल प्रभाव से वास्तविक समय में हो रहे उत्पादन में 20 प्रतिशत कटौती करने को कहा। आदेश में इसकी वजह बिजली ग्रिड में उच्च आवृत्ति (हाई फ्रीक्वेंसी) और बिजली की अधिक उपलब्धता के बीच कम मांग को बताया गया है।

निर्देश सौर और पवन ऊर्जा, दोनों तरह के उत्पादन पर लागू किया गया है। SLDC बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश जारी करता है। जब ग्रिड में बिजली की उपलब्धता मांग से अधिक हो जाती है, तो उत्पादन कम करने की जरूरत पड़ती है।

हालांकि, इस बार फिर कटौती के निर्देश आने से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। सौर ऊर्जा परियोजनाएं बिजली पैदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मांग और भंडारण की सीमाओं के कारण उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा।

18 हजार MW क्षमता, करीब 10 हजार MW पर कटौती का असर राजस्थान में लगभग 18,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता चालू है। उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इसमें से करीब 10,000 मेगावाट क्षमता पर उत्पादन कटौती का असर पड़ रहा है। यानी राज्य में सौर ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उपलब्ध होने के बावजूद उससे पूरी बिजली हासिल करना मुश्किल हो रहा है।

उद्योग प्रतिनिधियों के अनुसार, अप्रैल से अगस्त के बीच भी उत्पादकों को लगातार कटौती का सामना करना पड़ा। इस दौरान अलग-अलग परिस्थितियों में उत्पादन 20 से 80 प्रतिशत तक घटाने के निर्देश दिए गए। अप्रैल में तो सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पीक सोलर आवर्स के दौरान 30 से 80 प्रतिशत तक उत्पादन कम करने को कहा गया था।

करीब दो महीने की राहत के बाद अब फिर 20 प्रतिशत कटौती का आदेश सामने आया है। इससे उत्पादकों को आशंका है कि आने वाले महीनों में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

दिन में बिजली ज्यादा, शाम को जरूरत; स्टोरेज की कमी बनी सबसे बड़ी बाधा राजस्थान की बिजली व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिन और शाम की मांग के बीच अंतर है। दिन में धूप तेज होने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ जाता है, लेकिन उसी अनुपात में बिजली की खपत नहीं होती। दूसरी ओर, शाम को जब सौर उत्पादन घटने लगता है, तब बिजली की मांग बढ़ सकती है।

इस अंतर को पाटने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनकी मदद से दिन में पैदा हुई अतिरिक्त बिजली को संग्रहित कर जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन भंडारण क्षमता समय पर विकसित नहीं होने के कारण अतिरिक्त बिजली का पूरा उपयोग करना मुश्किल हो रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली संस्था समता पावर के निदेशक डी.डी. अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बिजली ग्रिड अब भी ऐसे ताप बिजलीघरों पर निर्भर है, जिन्हें मांग के उतार-चढ़ाव के अनुसार तुरंत बंद करना और दोबारा चालू करना आसान नहीं होता। उन्होंने बैटरी स्टोरेज क्षमता शुरू होने में देरी को भी बिजली उत्पादन और मांग के बीच असंतुलन की एक प्रमुख वजह बताया।

उत्पादकों की कमाई पर असर, खर्च फिर भी जारी बार-बार उत्पादन घटाने के निर्देश मिलने से सौर ऊर्जा परियोजना संचालकों की चिंता बढ़ गई है। परियोजनाओं पर निवेश, संचालन और कर्ज चुकाने जैसे खर्च लगातार बने रहते हैं, जबकि उत्पादन कम होने पर बिजली बिक्री से होने वाली आय प्रभावित हो सकती है।

इसका वास्तविक वित्तीय असर प्रत्येक परियोजना के बिजली खरीद समझौते (PPA) और उसमें मौजूद मुआवजे की शर्तों पर निर्भर करता है। यदि कटौती की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान लागू नहीं होता, तो उत्पादकों को कम उत्पादन के साथ आर्थिक दबाव भी झेलना पड़ सकता है।