18 जून को राज्यसभा चुनाव,राजस्थान में क्रॉस वोटिंग की आशंका; जानिए कैसे

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान और उसी दिन मतगणना होगी। इन सीटों पर चुनाव भले संख्या बल के हिसाब से आसान दिख रहा हो

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान और उसी दिन मतगणना होगी। इन सीटों पर चुनाव भले संख्या बल के हिसाब से आसान दिख रहा हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा एक सवाल की है—क्या चुनाव निर्विरोध होगा या फिर क्रॉस वोटिंग का बड़ा खेल देखने को मिलेगा?

इन तीन सीटों में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो रहा है। इसके बाद नई तस्वीर तय होगी। अभी तक न बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं और न कांग्रेस ने, लेकिन दोनों दलों के भीतर रणनीति और समीकरणों पर गहन मंथन शुरू हो चुका है।

बीजेपी दोहराएगी केंद्रीय मंत्री पर भरोसा? राजनीतिक चर्चाओं के बीच सबसे ज्यादा नजर बीजेपी की रणनीति पर है। पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा राज्यसभा भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।

बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ उम्मीदवार तय करने की नहीं है, बल्कि यह भी है कि चुनाव को सीधा रखा जाए या राजनीतिक संदेश देने के लिए मुकाबले को रोचक बनाया जाए।

निर्विरोध चुनाव का रास्ता भी खुला मौजूदा विधानसभा संख्या बल को देखें तो तीन में से दो सीटें बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में यदि बीजेपी तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारती और कांग्रेस भी अतिरिक्त दावेदारी से बचती है तो चुनाव बिना मतदान के निर्विरोध भी हो सकता है।

लेकिन राजनीति में अक्सर अंकगणित से ज्यादा महत्व रणनीति का होता है। यही कारण है कि दोनों दल अपने पत्ते अभी नहीं खोल रहे।

कांग्रेस में दावेदारों की लंबी कतार राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में अंतिम फैसला दिल्ली स्तर पर होना है। पार्टी के भीतर राजस्थान और केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े कई नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। फिलहाल उम्मीदवारों का पैनल तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जैसे-जैसे तारीख नजदीक आएगी, अंदरूनी खींचतान और तेज हो सकती है।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह भी रहेगा कि वह सिर्फ सुरक्षित सीट पर फोकस करे या राजनीतिक संदेश देने के लिए अतिरिक्त दांव खेले।

क्रॉस वोटिंग का डर क्यों बढ़ रहा है? राजस्थान विधानसभा के मौजूदा संख्या समीकरण में कांग्रेस को एक सीट आराम से मिलती दिख रही है। कांग्रेस के पास 67 विधायक हैं जबकि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 51 वोटों की जरूरत होती है।

लेकिन राजनीतिक समीकरण तब बदल सकते हैं जब बीजेपी तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला करे। ऐसी स्थिति में क्रॉस वोटिंग की आशंका बढ़ जाएगी। इससे सिर्फ नतीजे ही नहीं, बल्कि विपक्षी एकजुटता और राजनीतिक नैरेटिव भी प्रभावित हो सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी सीधे तीसरा उम्मीदवार उतारने के बजाय किसी समर्थित निर्दलीय चेहरे को भी आगे कर सकती है, ताकि राजनीतिक दबाव बनाया जा सके।

तीसरी सीट का गणित कितना कठिन? बीजेपी के लिए दो सीटों तक का रास्ता अपेक्षाकृत साफ माना जा रहा है, लेकिन तीसरी सीट जीतने के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा। अनुमानित गणित के अनुसार तीसरे उम्मीदवार को करीब 35 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी।

अगर बीजेपी सहयोगी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी जुटा ले, तब भी आंकड़ा पूरा करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि तीसरी सीट को लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है।