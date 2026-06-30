17 साल पहले मेले में सचिन पायलट के सामने हथियार डालकर डकैत जगन गुर्जर ने किया था सरेंडर

30 जनवरी 2009 को करौली के कैमरी गांव में धार्मिक मेले का आयोजन था। वहां बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। इसी भीड़ के बीच जगन गुर्जर अपने साथियों के साथ पहुंचा। कुछ ही देर बाद उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और आत्मसमर्पण कर दिया।

एक वक्त चंबल की घाटियों में खौफ का दूसरा नाम रहा जगन गुर्जर 2009 में हजारों लोगों के बीच मेले में हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का दावा कर रहा था, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि उसकी कहानी फिर अपराध के रास्ते लौट गई।

मेले में जब डाकू ने रख दी थी बंदूक चंबल के बीहड़ों में बंदूक की आवाज कभी कानून से ज्यादा असर रखती थी। उन्हीं बीहड़ों का एक बड़ा नाम था जगन गुर्जर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए वह लंबे समय तक सिरदर्द बना रहा। लेकिन साल 2009 में एक ऐसा दिन भी आया, जब हजारों लोगों की मौजूदगी में उसने अपने पूरे गिरोह के साथ हथियार जमीन पर रख दिए। करौली के कैमरी गांव में लगे मेले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के सामने जगन गुर्जर ने आत्मसमर्पण किया। उस दिन ऐसा लगा था कि चंबल की एक खूनी कहानी शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।

चंबल का वह चेहरा जिससे पुलिस भी थी परेशान धौलपुर जिले के बसई डांग गांव का रहने वाला जगन गुर्जर वर्षों तक बीहड़ों में सक्रिय रहा। उसके खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, फिरौती और धमकी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हुए। तीनों राज्यों की पुलिस ने उस पर भारी इनाम घोषित कर रखा था। लगातार फरार रहने के कारण उसका नाम चंबल के सबसे कुख्यात डकैतों में गिना जाने लगा।

पूरा गिरोह लेकर पहुंचा था मेले में 30 जनवरी 2009 को करौली के कैमरी गांव में धार्मिक मेले का आयोजन था। वहां बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। इसी भीड़ के बीच जगन गुर्जर अपने साथियों के साथ पहुंचा। कुछ ही देर बाद उसने अपने हथियार नीचे रख दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। यह दृश्य उस समय पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया था। लोगों को लगा कि बंदूक छोड़कर अब वह सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करेगा।

आठ साल जेल में रहा, फिर मिली जमानत आत्मसमर्पण के बाद जगन गुर्जर जेल चला गया। करीब आठ साल तक वह सलाखों के पीछे रहा। इसके बाद 6 मार्च 2017 को उसे राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद उम्मीद थी कि वह नई शुरुआत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही समय में उसका नाम फिर से आपराधिक गतिविधियों में सामने आने लगा और चंबल के बीहड़ों में उसकी वापसी की चर्चाएं शुरू हो गईं।

पत्नी को चुनाव लड़ाया, लेकिन नहीं मिला साथ जेल से बाहर आने के बाद जगन ने अपनी छवि बदलने की भी कोशिश की। उसने अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा। परिवार को उम्मीद थी कि राजनीति के जरिए नई पहचान मिलेगी, लेकिन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। चुनाव में हार के बाद जगन का मन फिर अपराध की दुनिया की ओर लौट गया। उसके खिलाफ फिर वसूली, मारपीट, फायरिंग और जान से मारने की धमकी जैसे मामलों की शिकायतें सामने आने लगीं।

दबाव बढ़ा तो फिर किया आत्मसमर्पण समय के साथ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता गया। बाड़ी (धौलपुर) के तत्कालीन विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को धमकी देने का मामला सामने आने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। बढ़ते दबाव के बीच साल 2022 में जगन गुर्जर ने करौली पुलिस के सामने एक बार फिर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सुरक्षा कारणों से उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया, जहां वह पिछले करीब चार साल से बंद था।

परिवार भी अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा जगन गुर्जर का परिवार भी लंबे समय से आपराधिक मामलों के कारण चर्चा में रहा। उसके तीन भाई लाल सिंह गुर्जर, पान सिंह और पप्पू गुर्जर भी विभिन्न गंभीर मामलों में नामजद रहे हैं। लाल सिंह के खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पप्पू गुर्जर धौलपुर जेल में बंद है, जबकि पान सिंह को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है और वह पैरोल पर बाहर बताया जाता है। इस वजह से पूरे परिवार का नाम लंबे समय तक अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा।