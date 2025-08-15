15 अगस्त पर 72 साल पुरानी परंपरा का जयपुर में फिर हुआ निर्वाह, जानिए कैसे पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने निभाई रस्म

राजस्थान की राजधानी जयपुर ने 15 अगस्त को एक बार फिर अपनी अनोखी और 72 साल पुरानी लोकतांत्रिक परंपरा को जीवंत किया।

राजस्थान की राजधानी जयपुर ने 15 अगस्त को एक बार फिर अपनी अनोखी और 72 साल पुरानी लोकतांत्रिक परंपरा को जीवंत किया। आज़ादी के जश्न के बीच बड़ी चौपड़ पर सत्ता और विपक्ष—दोनों की ओर से अलग-अलग स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। यह परंपरा न केवल राजनीतिक विविधता का प्रतीक है, बल्कि लोकतंत्र के उस आदर्श को भी उजागर करती है जिसमें विचारों के मतभेद के बावजूद राष्ट्रध्वज के प्रति एक समान श्रद्धा होती है।

सुबह से ही बड़ी चौपड़ का माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था। सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बड़ी चौपड़ के उत्तरी हिस्से में ध्वजारोहण किया। उनके साथ मंच पर सांसद मंजू शर्मा, भाजपा विधायक गोपाल शर्मा और जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव मौजूद थीं।

तिरंगा फहरते ही वातावरण “वंदे मातरम” और “भारत माता की जय” के नारों से गूंज उठा। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी।

वहीं, कुछ दूरी पर बड़ी चौपड़ के दक्षिणी हिस्से में कांग्रेस ने भी अपनी परंपरा निभाई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यहां तिरंगा फहराया। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक रफीक खान और अमीन कागजी मौजूद थे। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, संयम लोढ़ा, जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर.आर. तिवारी और वैभव गहलोत समेत कई वरिष्ठ नेता भी समारोह में शामिल हुए।

ध्वजारोहण के बाद कांग्रेस नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया और लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया।

शहर में सिर्फ राजनीतिक रस्में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम भी स्वतंत्रता दिवस का हिस्सा बने। चौहान स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कई स्कूलों के सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। योग की सामूहिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया।

स्टूडेंट्स की देशभक्ति से भरी कविताएं और गीत कार्यक्रम की खास पहचान बने

जयपुर में यह परंपरा 1953 से चली आ रही है। बड़ी चौपड़—जो शहर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है—पर हर साल सत्ता और विपक्ष के नेता अलग-अलग हिस्सों में तिरंगा फहराते हैं। यह परंपरा आज भी यह संदेश देती है कि राजनीतिक मतभेद के बावजूद देश के प्रति प्रेम और सम्मान सभी को जोड़ता है।

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह परंपरा राजस्थान की लोकतांत्रिक संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक है, जहां जनता के सामने सत्ता और विपक्ष दोनों ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति समान आस्था का प्रदर्शन करते हैं।

इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पर्यटक और बच्चे दोनों आयोजनों में शामिल हुए। हर तरफ तिरंगे लहराते दिखाई दिए, देशभक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी और मिठाइयों की खुशबू ने वातावरण को और भी खास बना दिया।

कई लोगों ने इसे सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जीवंत मिसाल बताया।