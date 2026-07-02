15 साल की सियासी उठापटक के बाद तैयार हुई पचपदरा रिफाइनरी, बदल जाएगी पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर
साल 2012 में जब राजस्थान में रिफाइनरी लगाने की घोषणा हुई थी, तब इसे राज्य के विकास की नई शुरुआत माना गया था। लेकिन इसके बाद का सफर आसान नहीं रहा। कभी जमीन अधिग्रहण ने परियोजना को रोका तो कभी राजनीतिक विवादों ने इसकी रफ्तार धीमी कर दी।
राजस्थान के रेगिस्तान में पिछले 15 साल से जिस सपने का इंतजार किया जा रहा था, वह अब आखिरकार हकीकत बनने जा रहा है। दो बार शिलान्यास, दो बार उद्घाटन की तारीखों का ऐलान, जमीन विवाद, राजनीतिक बगावत और तकनीकी चुनौतियों से गुजरने के बाद पचपदरा में बनी एचपीपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) अब तैयार है। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाली यह देश की पहली बीएस-6 मानक आधारित हाईटेक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी मानी जा रही है।
15 साल का सफर, जिसमें कई बार बदली तस्वीर
साल 2012 में जब राजस्थान में रिफाइनरी लगाने की घोषणा हुई थी, तब इसे राज्य के विकास की नई शुरुआत माना गया था। लेकिन इसके बाद का सफर आसान नहीं रहा। कभी जमीन अधिग्रहण ने परियोजना को रोका तो कभी राजनीतिक विवादों ने इसकी रफ्तार धीमी कर दी। लागत बढ़ती गई और उद्घाटन की तारीखें भी टलती रहीं। आखिरकार डेढ़ दशक के लंबे इंतजार के बाद यह परियोजना अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है।
आग की घटना से टल गया था उद्घाटन
रिफाइनरी का उद्घाटन पहले 21 अप्रैल 2026 को होना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी थीं। लेकिन उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले 20 अप्रैल को सीडीयू-वीडीयू यूनिट में गैस लीकेज के बाद आग लग गई। इस घटना के चलते उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। सुरक्षा जांच और तकनीकी परीक्षण पूरे होने के बाद अब 4 जुलाई को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे।
लीलाना से पचपदरा तक पहुंचने की कहानी
शुरुआत में रिफाइनरी बायतु के लीलाना गांव में प्रस्तावित थी। घोषणा होते ही इलाके में जमीन की खरीद-फरोख्त तेज हो गई। कई प्रभावशाली लोगों और भूमाफिया ने बड़े पैमाने पर जमीन खरीद ली। जब सरकार अधिग्रहण के लिए पहुंची तो किसानों ने जमीन देने से इनकार कर दिया और कई जगह एक बीघा जमीन के बदले करोड़ों रुपये तक की मांग होने लगी।
इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परियोजना को पचपदरा शिफ्ट करने का फैसला लिया, जहां पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध थी। इस फैसले ने पूरे इलाके की राजनीति बदल दी और जिन लोगों ने लीलाना में करोड़ों के मुनाफे का सपना देखा था, उनकी उम्मीदें टूट गईं।
रिफाइनरी पर सियासी घमासान भी हुआ
रिफाइनरी का स्थान बदलने के फैसले ने उस समय प्रदेश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। बायतु के तत्कालीन विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनका आरोप था कि परियोजना को दूसरे स्थान पर ले जाकर राजनीतिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। विरोध इतना बढ़ा कि तत्कालीन राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा तक दे दिया था। यह पूरा घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति के सबसे चर्चित औद्योगिक विवादों में शामिल रहा।
देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी
एचआरआरएल रिफाइनरी एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें एचपीसीएल की 74 प्रतिशत और राज्य सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। तकनीकी दृष्टि से यह देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरियों में गिनी जा रही है। इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स लगभग 17 है, जो इसे भारी और कम गुणवत्ता वाले कच्चे तेल को भी उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल, डीजल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों में बदलने में सक्षम बनाता है।
दुनिया की तकनीक, भारत का निर्माण
इस परियोजना में भारत के साथ अमेरिका, जापान, यूरोप और नीदरलैंड की आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया गया है। अधिकांश रिएक्टर, कॉलम और बड़े टैंक भारत में तैयार किए गए हैं, जबकि हाई-प्रेशर कंप्रेसर और कंट्रोल सिस्टम के लिए विदेशी तकनीक का सहारा लिया गया। अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों ने भी लंबे समय तक पचपदरा में काम किया।
मुंद्रा से पचपदरा तक बनी विशेष पाइपलाइन
रिफाइनरी तक कच्चा तेल पहुंचाने के लिए गुजरात के मुंद्रा से पचपदरा तक विशेष हीटेड पाइपलाइन बिछाई गई है। क्योंकि कच्चे तेल की प्रकृति मोम जैसी होती है और कम तापमान में वह जम सकता है। इसे रोकने के लिए पूरी पाइपलाइन में थर्मल इंसुलेशन और विशेष हीटिंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे तेल लगातार उचित तापमान पर बना रहेगा।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार
विशेषज्ञों का मानना है कि रिफाइनरी शुरू होने के बाद राजस्थान केवल कच्चा तेल उत्पादन करने वाला राज्य नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोकेमिकल और वैल्यू एडेड उत्पादों का बड़ा केंद्र बन जाएगा। पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलिमर और अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्माण से प्रदेश में प्लास्टिक, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को नई गति मिलेगी। हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई पहचान मिलेगी। डेढ़ दशक तक संघर्ष, विवाद और इंतजार झेलने के बाद अब यह परियोजना राजस्थान के औद्योगिक भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने खड़ी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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