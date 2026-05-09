13 हजार छात्रों से वसूली का सच क्या? स्काउट गाइड संस्था पर डोटासरा के तीखे सवाल

राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उदयपुर की एक संस्था से जुड़े कथित घोटाले का मुद्दा उठाया।

राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उदयपुर की एक संस्था से जुड़े कथित घोटाले का मुद्दा उठाया। जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने कहा कि यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं, बल्कि छात्रों के साथ धोखाधड़ी का भी है। उन्होंने राज्य सरकार से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की।

संस्था के गठन और संशोधन पर उठाए सवाल डोटासरा ने बताया कि “हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला उदयपुर” नाम की संस्था सहकारिता विभाग के तहत पंजीकृत है और शुरुआत में यह एक जिले तक सीमित थी। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर 2024 को संस्था में संशोधन किया गया, जिसके बाद इसके ढांचे और कार्यक्षेत्र में बदलाव आया। उनके अनुसार, संस्था में मदन दिलावर अध्यक्ष और नरेंद्र औदिच्य सचिव के रूप में जुड़े हैं। ऐसे में संस्था के कामकाज और निर्णयों की जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व पर ही तय होती है।

प्रशिक्षण के नाम पर छात्रों से वसूली का आरोप कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि संस्था ने विभिन्न जिलों में शिविर आयोजित कर छात्रों से प्रशिक्षण के नाम पर पैसे वसूले। डोटासरा के मुताबिक, करीब 13 हजार छात्रों से 300 रुपये प्रति छात्र लिए गए। उन्होंने कहा कि यह राशि संस्था के आधिकारिक खाते में जमा होने के बजाय निजी खातों में जमा करवाई गई, जो गंभीर वित्तीय गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। उन्होंने इसे लाखों रुपये के संभावित गबन का मामला बताया।

CSR फंड के दुरुपयोग डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि संस्था ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों से पैसे लिए गए या जिन्होंने इस मामले में आवाज उठाई, उन्हें कथित रूप से धमकाया गया। उनके अनुसार, इस संस्था के खिलाफ पहले भी शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे संदेह और गहरा होता है।

मंत्री के बयान पर पलटवार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने शिक्षा मंत्री के उस बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्हें “पागल” कहा गया था और मनोरोग चिकित्सक को दिखाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। डोटासरा ने कहा कि यदि आरोप गलत हैं तो मंत्री तथ्यों के साथ सामने आकर सफाई दें।