13 हजार छात्रों से वसूली का सच क्या? स्काउट गाइड संस्था पर डोटासरा के तीखे सवाल
राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उदयपुर की एक संस्था से जुड़े कथित घोटाले का मुद्दा उठाया।
राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उदयपुर की एक संस्था से जुड़े कथित घोटाले का मुद्दा उठाया। जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने कहा कि यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं, बल्कि छात्रों के साथ धोखाधड़ी का भी है। उन्होंने राज्य सरकार से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की।
संस्था के गठन और संशोधन पर उठाए सवाल
डोटासरा ने बताया कि “हिंदुस्तान स्काउट गाइड जिला उदयपुर” नाम की संस्था सहकारिता विभाग के तहत पंजीकृत है और शुरुआत में यह एक जिले तक सीमित थी। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर 2024 को संस्था में संशोधन किया गया, जिसके बाद इसके ढांचे और कार्यक्षेत्र में बदलाव आया। उनके अनुसार, संस्था में मदन दिलावर अध्यक्ष और नरेंद्र औदिच्य सचिव के रूप में जुड़े हैं। ऐसे में संस्था के कामकाज और निर्णयों की जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व पर ही तय होती है।
प्रशिक्षण के नाम पर छात्रों से वसूली का आरोप
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि संस्था ने विभिन्न जिलों में शिविर आयोजित कर छात्रों से प्रशिक्षण के नाम पर पैसे वसूले। डोटासरा के मुताबिक, करीब 13 हजार छात्रों से 300 रुपये प्रति छात्र लिए गए। उन्होंने कहा कि यह राशि संस्था के आधिकारिक खाते में जमा होने के बजाय निजी खातों में जमा करवाई गई, जो गंभीर वित्तीय गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। उन्होंने इसे लाखों रुपये के संभावित गबन का मामला बताया।
CSR फंड के दुरुपयोग
डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि संस्था ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों से पैसे लिए गए या जिन्होंने इस मामले में आवाज उठाई, उन्हें कथित रूप से धमकाया गया। उनके अनुसार, इस संस्था के खिलाफ पहले भी शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे संदेह और गहरा होता है।
मंत्री के बयान पर पलटवार,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोटासरा ने शिक्षा मंत्री के उस बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्हें “पागल” कहा गया था और मनोरोग चिकित्सक को दिखाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। डोटासरा ने कहा कि यदि आरोप गलत हैं तो मंत्री तथ्यों के साथ सामने आकर सफाई दें।
जांच नहीं हुई तो
डोटासरा ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा, “मुझे पागल कह दीजिए, लेकिन इस मामले की जांच जरूर कराइए।” उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठाती है, तो कांग्रेस न्यायिक विकल्प अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। फिलहाल इन आरोपों पर शिक्षा मंत्री की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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