12 किलो का दर्द और 15 साल की मुस्कान: SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने झुंझुनूं की गुड़िया को दी नई जिंदगी

अस्पताल के सर्जरी विभाग में जब जांचें हुईं, तो रिपोर्ट्स देखकर खुद डॉक्टर भी हैरान रह गए। ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका था कि उसने बच्ची के पेट के लगभग पूरे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। पेट के अंदर मौजूद बाकी नाजुक अंगों जैसे आंतें, लिवर और नसें पर इस भारी-भरकम गांठ का भयंकर दबाव था।

जब झुंझुनूं के सिंघाना की रहने वाली 15 साल की वो मासूम अपनी मां का हाथ पकड़कर जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के कॉरिडोर से गुजर रही थी, तो उसकी सांसें फूली हुई थीं। वो अपनी उम्र की बाकी लड़कियों की तरह चहक नहीं रही थी, बल्कि उसके कदमों में एक अजीब सा भारीपन था। उसका पेट इस कदर फूला हुआ था जैसे कोई गंभीर बीमारी उसे भीतर ही भीतर निगल रही हो। पिछले कई महीनों से न वो ढंग से खा पा रही थी, न सो पा रही थी। हर दिन उसका उठना-बैठना भी एक सजा बनता जा रहा था।

उसे और उसके गरीब परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि उस नन्हीं सी जान के पेट में कोई मामूली सूजन नहीं, बल्कि मौत बनकर पनप रहा 12 किलोग्राम का एक विशाल ट्यूमर था। लेकिन आज, SMS अस्पताल के सर्जरी विभाग के डॉक्टरों की काबिलियत और एक मां की दुआओं ने मिलकर उस बच्ची को एक नया जीवनदान दे दिया है।

जब उम्मीदें टूटने लगी थीं महीनों पहले जब इस परेशानी की शुरुआत हुई, तो परिवार को लगा कि शायद कोई साधारण पेट दर्द या गैस की समस्या होगी। लेकिन वक्त के साथ बच्ची का पेट लगातार फूलता गया। उसकी भूख मर गई, वह कमजोर होने लगी और हालत यह हो गई कि घर के छोटे-मोटे काम करना भी उसके लिए पहाड़ जैसा हो गया। एक 15 साल की किशोरी, जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, वो असहनीय भारीपन और दर्द के साए में जीने को मजबूर थी। झुंझुनूं के स्थानीय डॉक्टरों से लेकर कई जगह दिखाने के बाद, जब कोई रास्ता नहीं सूझा, तो टूटती उम्मीदों के साथ परिवार उसे लेकर जयपुर के SMS अस्पताल पहुंचा।

डॉक्टरों के सामने थी अग्निपरीक्षा अस्पताल के सर्जरी विभाग में जब जांचें हुईं, तो रिपोर्ट्स देखकर खुद डॉक्टर भी हैरान रह गए। ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका था कि उसने बच्ची के पेट के लगभग पूरे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। पेट के अंदर मौजूद बाकी नाजुक अंगों जैसे आंतें, लिवर और नसें पर इस भारी-भरकम गांठ का भयंकर दबाव था।

सर्जरी विभाग की मुखिया डॉ. ऋचा जैन के निर्देशन में जब इस केस को हाथ में लिया गया, तो यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि डॉक्टरों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। जरा सी चूक, और बच्ची की जान को खतरा हो सकता था। ट्यूमर को इस तरह निकालना था कि अंदरूनी अंगों को खरोंच तक न आए।

वो गुरुवार जिसने बदल दी जिंदगी तय वक्त के अनुसार गुरुवार को इस जटिल ऑपरेशन की शुरुआत हुई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर माता-पिता हाथ जोड़े ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, और अंदर डॉक्टरों की टीम एक-एक कदम फूंक-फूंक कर रख रही थी। डॉ. हनुमान खोजा के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने अपनी पूरी जान लगा दी। सहयोगी टीम में डॉ. फारुख खान, डॉ. दिनेश चंद शर्मा, डॉ. अक्षिता और एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट डॉ. शैलेश ने मिलकर इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बनाया।

अत्यंत सावधानी और एडवांस सर्जिकल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, डॉक्टरों ने आखिरकार उस 12 किलो के भारी-भरकम ट्यूमर को बच्ची के शरीर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

अब मेरी बच्ची बिना दर्द के मुस्कुरा सकती है ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टरों ने बाहर आकर परिवार को सफलता की खबर दी, तो मां-बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने एक और राहत की खबर दी कि इस पूरे बेहद महंगे इलाज और सर्जरी का एक भी पैसा परिवार से नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत यह पूरा इलाज पूरी तरह निःशुल्क हुआ, जिससे इस गरीब परिवार पर आर्थिक तबाही का साया भी नहीं मंडराया।

एक नई सुबह, एक नया जीवन आज वह 15 साल की किशोरी अस्पताल के बेड पर है, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो पुराना दर्द नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान है। उसके पेट का वो भारीपन अब गायब हो चुका है। डॉक्टरों ने बताया कि अब वह सामान्य रूप से खाना खा पा रही है, उसकी आंतें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं और वह तेजी से रिकवर हो रही है।