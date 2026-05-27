1 जून से राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद होने की चेतावनी, डीलर्स ने रखीं ये मांगें

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और ईंधन आपूर्ति संकट के बीच अब पेट्रोल पंप संचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेशभर में तेल की कमी और सीमित सप्लाई से परेशान डीलर्स ने 1 जून 2026 से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और ईंधन आपूर्ति संकट के बीच अब पेट्रोल पंप संचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेशभर में तेल की कमी और सीमित सप्लाई से परेशान डीलर्स ने 1 जून 2026 से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय तक समाधान नहीं निकला तो पूरे प्रदेश में ईंधन वितरण प्रभावित हो सकता है।

एसोसिएशन का कहना है कि कई दिनों से सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र और ईमेल के जरिए स्थिति से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। डीलर्स का आरोप है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जिसके कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।

रोजाना ‘ड्राई’ हो रहे पेट्रोल पंप, सप्लाई बनी सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी के अनुसार प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य स्तर से काफी कम कर दी गई है। इसका असर यह हो रहा है कि कई जिलों में पेट्रोल पंप रोजाना निर्धारित समय से पहले ही खाली हो रहे हैं।

डीलर्स का दावा है कि तेल कंपनियों की ओर से सप्लाई सीमित किए जाने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। कई स्थानों पर लोग ईंधन उपलब्ध न होने की आशंका में जरूरत से ज्यादा खरीदारी की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दबाव और बढ़ गया है।

तेल कंपनियों पर ‘गुप्त राशनिंग’ लागू करने का आरोप एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि तेल कंपनियां बिना किसी सार्वजनिक आदेश के ईंधन वितरण पर सीमाएं तय कर रही हैं।

डीलर्स के अनुसार इंडियन ऑयल की ओर से मौखिक निर्देशों और डिजिटल संदेशों के माध्यम से एक ग्राहक को सीमित मात्रा में ही ईंधन देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, बीपीसीएल और एचपीसीएल पर भी पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति नियंत्रित करने के आरोप लगाए गए हैं।

पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि यदि तय सीमा से अधिक ईंधन दिया जाता है तो कंपनियां सप्लाई रोकने या नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाई कर रही हैं। इससे आम लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही है और ईंधन संकट का माहौल गहराता जा रहा है।

किसानों पर असर की आशंका, ड्रम में डीजल देने पर रोक का विरोध डीलर्स ने सरकार के सामने किसानों से जुड़ा मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि प्रदेश में बारिश और बुवाई का समय शुरू होने वाला है और इस दौरान कृषि कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में डीजल की आवश्यकता होती है।

लेकिन वर्तमान प्रतिबंधों के कारण किसानों को ड्रम या अन्य संग्रह माध्यमों में डीजल नहीं मिल पा रहा है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि यह व्यवस्था जारी रही तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-किसानी प्रभावित हो सकती है और कृषि गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

पारदर्शिता के लिए फ्लोमीटर लगाने की मांग पेट्रोल पंप संचालकों ने पूरे तेल वितरण तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए सभी डिपो और सप्लाई चैन में फ्लोमीटर लगाने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि केवल पंप संचालकों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है और पूरी सप्लाई व्यवस्था की निगरानी जरूरी है।