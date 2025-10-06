Jaipur SMS Hospital staff claim six Patient Did Not Die Because of fire 'आग की वजह से नहीं हुई 6 मरीजों की मौत'; जयपुर के SMS अस्पताल के स्टाफ का दावा, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Jaipur SMS Hospital staff claim six Patient Did Not Die Because of fire

'आग की वजह से नहीं हुई 6 मरीजों की मौत'; जयपुर के SMS अस्पताल के स्टाफ का दावा

जयपुर के सरकारी सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात आग लगने से, गंभीर रूप से बीमार कम से कम छह मरीजों की मौत हो गई। ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ ने बताया कि जब स्टोर रूम में आग लगी, तब न्यूरोआईसीयू में 11 मरीजों का इलाज हो रहा था।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 6 Oct 2025 05:28 PM
share Share
Follow Us on
'आग की वजह से नहीं हुई 6 मरीजों की मौत'; जयपुर के SMS अस्पताल के स्टाफ का दावा

जयपुर के सरकारी सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात आग लगने से, गंभीर रूप से बीमार कम से कम छह मरीजों की मौत हो गई। ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ ने बताया कि जब स्टोर रूम में आग लगी, तब न्यूरोआईसीयू में 11 मरीजों का इलाज हो रहा था। उन्होंने कहा, छह की मौत हो गई और पांच का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि आग लगने का संभावित कारण ‘शॉर्ट सर्किट’ माना जा रहा है।

जयपुर के एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील कुमार भाटी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कल रात करीब साढ़े 11 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। जैसे ही धुंआ फैला, वहां के स्टाफ ने तुरंत सबको सूचित किया, क्योंकि यह न्यूरोसर्जरी आईसीयू था, जिसमें 11 मरीज थे और उन्हें तुरंत दूसरे वार्ड और आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 15-20 मिनट में ही फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच गई। 6 मरीजों की मौत हो गई है। यह एक दुखद घटना है।

उन्होंने आगे कहा कि 6 मरीजों की मौत आग के कारण नहीं हुई। उनकी मौत इसलिए हुई वैसे ही उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, और आग और धुआं फैलने की वजह से उन्हें दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। इसी के चलते और कुछ हद तक धुएं के चलते उनकी मौत हुई। उन्होंने कहा, ऐसे मरीज काफी सेंसेटिव होते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान पिंटू (सीकर निवासी), दिलीप (आंधी, जयपुर निवासी), श्रीनाथ, रुक्मिणी, खुरमा (सभी भरतपुर निवासी) और बहादुर (सांगानेर, जयपुर निवासी) के रूप में हुई है। डॉ. धाकड़ ने बताया कि आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे जिनमें से छह की मौत हो गई। इनमें दो महिलाएं और चार पुरुष हैं। उन्होंने कहा,चौदह अन्य मरीजों को एक अलग आईसीयू में भर्ती कराया गया था और सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

उन्होंने बताया कि आईसीयू में भर्ती मरीजों की हालत गंभीर है। जिस आईसीयू में आग लगी वहां न्यूरो के मरीज भी भर्ती थे। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। जयपुर की टोंक रोड पर स्थित एसएमएस अस्पताल राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जहां राज्य भर के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अन्य जिलों से भी एसएमएस अस्पताल रेफर किया जाता है।

जिस ट्रॉमा सेंटर में आग लगी, वह व्यस्त टोंक रोड पर मुख्य अस्पताल भवन के सामने स्थित है। आग लगने से इमारत में अफरा-तफरी मच गई, धुआं तेजी से पूरी मंजिल पर फैल गया और मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। आग में कई दस्तावेज, आईसीयू उपकरण व अन्य सामान जलकर खाक हो गए।

भाषा से इनपुट