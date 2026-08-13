जयपुर के स्कूल कैंटीन में पैटी खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, 12वीं के छात्र की मौत; परिजनों का हंगामा
जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में 12वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र प्रिंस सोनी की स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि कैंटीन में पैटी खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश हो गया, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया।
राजस्थान की राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में 12वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र की स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान बृजमंडल कॉलोनी निवासी प्रिंस सोनी के रूप में हुई है। छात्र के परिवार ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि कैंटीन में पैटी खाने के बाद प्रिंस की तबीयत बिगड़ी और वह कक्षा में बेहोश होकर गिर गया, लेकिन उसे समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया।
लंच बॉक्स नहीं ले गया, तो कैंटीन में पैटी खाई
पुलिस के मुताबिक, घटना बुधवार की है। प्रिंस उस दिन अपना लंच बॉक्स स्कूल नहीं लेकर गया था। परिवार के अनुसार, उसने दोस्तों के साथ स्कूल की कैंटीन में जाकर पैटी खाई थी। खाना खाने के कुछ देर बाद उसे उल्टी हुई और उसकी तबीयत खराब होने लगी। इसके बाद वह अपनी कक्षा में वापस गया और शिक्षक को अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी दी।
कक्षा में बेहोश होकर गिर पड़ा था प्रिंस
परिजनों का आरोप है कि इसके बाद प्रिंस कक्षा में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। शिक्षक ने स्कूल के प्रशासक को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसे कक्षा से दूसरे कमरे में ले जाया गया। परिवार के एक रिश्तेदार रवि कुमार के मुताबिक, करीब 11 बजे बेहोश छात्र को शिक्षक, स्कूल प्रशासक और अन्य लोगों ने कमरे में पहुंचाया।
अस्पताल ले जाने में देरी का आरोप
परिवार का आरोप है कि प्रिंस की हालत गंभीर होने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने उसे तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया। परिजनों के मुताबिक, स्कूल की ओर से उन्हें बुलाया गया और करीब 11.45 बजे तक उनसे वाहन लेकर स्कूल आने के लिए कहा जाता रहा। परिवार के पहुंचने के बाद वे प्रिंस को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की जानकारी फैलने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। स्वर्णकार समुदाय के दुकानदारों ने बृजबल चौराहे के आसपास अपनी दुकानें बंद कर दीं। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग स्कूल के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। परिजन प्रिंस के शव को लेकर स्कूल पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने छात्र की मौत के लिए स्कूल प्रबंधन की कथित लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया।
पुलिस ने दर्ज किए बयान
झोटवाड़ा थाना पुलिस ने स्कूल पहुंचकर छात्रों और शिक्षकों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल छात्र की मौत की सही वजह स्पष्ट नहीं है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा।
पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल यह भी स्पष्ट नहीं है कि छात्र की तबीयत बिगड़ने की वजह वास्तव में कैंटीन में खाया गया भोजन था या कोई अन्य कारण। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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