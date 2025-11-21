जयपुर में स्कूल से कूदने वाली बच्ची क्लास टीचर से 45 मिनट तक मांगती रही थी मदद: CBSE रिपोर्ट

संक्षेप: जयपुर में स्कूल की इमारत से कूदकर जान देने वाली चौथी क्लास की बच्ची ने जान देने से पहले कई बार क्लास टीचर से मदद मांगी थी। क्लास में कुछ 'गंदे शब्द' कहे जाने और परेशान किए जाने के बाद वह 45 मिनट तक टीचर से गुहार लगाती रही।

जयपुर में स्कूल की इमारत से कूदकर जान देने वाली चौथी क्लास की बच्ची ने जान देने से पहले कई बार क्लास टीचर से मदद मांगी थी। क्लास में कुछ 'गंदे शब्द' कहे जाने और परेशान किए जाने के बाद वह 45 मिनट तक टीचर से गुहार लगाती रही। लेकिन 9 साल की बच्ची की शिकायत पर ध्यान देने की बजाय क्लास टीचर उस पर कई बार चिल्लाईं और ऐसा कुछ कहा जिससे पूरी क्लास हैरान रह गई। एनडीटीवी के मुताबिक सीबीएसई की जांच रिपोर्ट में ये आरोप लगाए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्ची को 18 महीने से परेशान किया जा रहा था और वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। घटना एक नवंबर की है। बच्ची का क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर पर था और वह उस दिन चौथी मंजिल से जाकर कूद गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बच्ची के परिवार का आरोप है कि उसे लगातार परेशान किया जा रहा था, गालियां दी जाती थी और सेक्सुअल कॉमेंट भी किए गए। बार-बार शिकायत के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया।

सीबीएसई ने रिपोर्ट में बताया है कि बच्ची को डेढ़ साल से 'गंदे शब्द' कहे जा रहे थे लेकिन क्लास टीचर पुनीता शर्मा ने मृतक और उसके परिजनों की शिकायतों को दरकिनार किया। बच्ची की आत्महत्या से पहले की परिस्थितियों के बारे में कहा गया है कि 11 बजे तक बच्ची सकारात्मक, नाचते, चॉकलेट-गोलगप्पे खाते हुए और खुश दिख रही है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दिक्कत 11 बजे के बाद हुई जब डिजिटल स्लेट पर कुछ देखकर वह परेशान हो गई। कुछ लड़कों ने स्लेट पर कुछ लिखा या बनाया। बच्ची यह देखकर हैरान और परेशान थी। वह क्लास के दूसरे बच्चों से उन्हें रोकने और मिटाने के लिए भी कह रही थी।