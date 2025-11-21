Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Jaipur school Girl Begged Teacher For Help Before Suicide says cbse Report
जयपुर में स्कूल से कूदने वाली बच्ची क्लास टीचर से 45 मिनट तक मांगती रही थी मदद: CBSE रिपोर्ट

जयपुर में स्कूल से कूदने वाली बच्ची क्लास टीचर से 45 मिनट तक मांगती रही थी मदद: CBSE रिपोर्ट

संक्षेप:

जयपुर में स्कूल की इमारत से कूदकर जान देने वाली चौथी क्लास की बच्ची ने जान देने से पहले कई बार क्लास टीचर से मदद मांगी थी। क्लास में कुछ 'गंदे शब्द' कहे जाने और परेशान किए जाने के बाद वह 45 मिनट तक टीचर से गुहार लगाती रही।

Fri, 21 Nov 2025 12:49 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

जयपुर में स्कूल की इमारत से कूदकर जान देने वाली चौथी क्लास की बच्ची ने जान देने से पहले कई बार क्लास टीचर से मदद मांगी थी। क्लास में कुछ 'गंदे शब्द' कहे जाने और परेशान किए जाने के बाद वह 45 मिनट तक टीचर से गुहार लगाती रही। लेकिन 9 साल की बच्ची की शिकायत पर ध्यान देने की बजाय क्लास टीचर उस पर कई बार चिल्लाईं और ऐसा कुछ कहा जिससे पूरी क्लास हैरान रह गई। एनडीटीवी के मुताबिक सीबीएसई की जांच रिपोर्ट में ये आरोप लगाए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्ची को 18 महीने से परेशान किया जा रहा था और वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। घटना एक नवंबर की है। बच्ची का क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर पर था और वह उस दिन चौथी मंजिल से जाकर कूद गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बच्ची के परिवार का आरोप है कि उसे लगातार परेशान किया जा रहा था, गालियां दी जाती थी और सेक्सुअल कॉमेंट भी किए गए। बार-बार शिकायत के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया।

सीबीएसई ने रिपोर्ट में बताया है कि बच्ची को डेढ़ साल से 'गंदे शब्द' कहे जा रहे थे लेकिन क्लास टीचर पुनीता शर्मा ने मृतक और उसके परिजनों की शिकायतों को दरकिनार किया। बच्ची की आत्महत्या से पहले की परिस्थितियों के बारे में कहा गया है कि 11 बजे तक बच्ची सकारात्मक, नाचते, चॉकलेट-गोलगप्पे खाते हुए और खुश दिख रही है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दिक्कत 11 बजे के बाद हुई जब डिजिटल स्लेट पर कुछ देखकर वह परेशान हो गई। कुछ लड़कों ने स्लेट पर कुछ लिखा या बनाया। बच्ची यह देखकर हैरान और परेशान थी। वह क्लास के दूसरे बच्चों से उन्हें रोकने और मिटाने के लिए भी कह रही थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्ची ने भी स्लेट पर कुछ लिखा और फिर उसे हटाने की मांग की। सीबीएसई की जाचं रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लास टीचर का हस्तक्षेप जरूरी था। इसमें यह भी कहा गया है कि क्लास टीचर की मदद का अभाव साफ है। बच्ची पांच बार उनके पास गई और 45 मिनट तक मदद मांगती रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है, 'मदद करने की बजाय पुनीता मैम ने उसकी समस्या को खारिज किया। वह उस पर कई बार चीखती दिखाई दीं और ऐसी चीजें कहीं जिससे पूरी क्लास हैरान थी।'

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।