'महाराज' जैसे शाही शब्द हटाओ वरना... राजस्थान हाई कोर्ट की राजघरानों को चेतावनी

राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर के पूर्व शाही परिवार के वंशजों को अपनी याचिका से 'महाराज' और 'प्रिंसेस' जैसे शाही उपसर्ग हटाने के लिए 13 अक्टूबर तक का समय दिया है, ऐसा न करने पर 24 साल पुराने हाउस टैक्स मामले को बिना सुनवाई के खारिज करने की चेतावनी दी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 6 Oct 2025 06:02 AM
जयपुर का शाही इतिहास भले ही किताबों में सिमट चुका हो, लेकिन कुछ लोग आज भी 'महाराज' और 'प्रिंसेस' जैसे खिताबों को गर्व से जोड़े हुए हैं। लेकिन अब राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर तल्ख तेवर दिखाए हैं। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने जयपुर के पूर्व शाही परिवार के वंशजों को साफ कहा कि अपनी याचिकाओं से ये शाही उपसर्ग हटाओ, नहीं तो 24 साल पुराना केस खारिज होने का रास्ता तैयार है। कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक का समय दिया है और चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो केस बिना किसी सुनवाई के खत्म कर दिया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

ये कहानी शुरू होती है 2001 से, जब जयपुर के पूर्व शाही परिवार के वारिस, स्वर्गीय जगत सिंह और पृथ्वीराज सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों ने नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स वसूली के खिलाफ याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट की नजर इस बार टैक्स विवाद पर कम और याचिकाकर्ताओं के नामों के आगे लगे 'महाराज' और 'प्रिंसेस' जैसे खिताबों पर ज्यादा अटकी। जस्टिस गोयल ने सवाल उठाया कि जब देश में राजशाही और शाही विशेषाधिकार खत्म हो चुके हैं, तो फिर इन खिताबों का कानूनी दस्तावेजों में क्या काम?

पहले भी उठ चुका है ये मुद्दा

ये कोई पहली बार नहीं है जब राजस्थान हाई कोर्ट ने शाही खिताबों पर सवाल उठाए हैं। साल 2022 में जयपुर बेंच ने भी एक अन्य मामले में ऐसी ही आपत्ति जताई थी और केंद्र व राज्य सरकार से इन खिताबों के इस्तेमाल पर जवाब मांगा था। इतना ही नहीं, जोधपुर में हाई कोर्ट की मुख्य पीठ भी पहले कई याचिकाओं में इस तरह के शाही उपसर्गों पर सवाल उठा चुकी है। कोर्ट का मानना है कि गणतंत्र भारत में इन खिताबों की कोई जगह नहीं है।