एक मामूली झगड़ा और 14 लोगों की मौत; जयपुर में डंपर ड्राइवर के 'खूनी तांडव' की पूरी कहानी

संक्षेप: जयपुर के हरमाड़ा इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने सोमवार दोपहर तबाही मचा दी। डंपर ने अपने सामने आई कई गाड़ियों को टक्कर मारी जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। डंपर इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया।

Mon, 3 Nov 2025 07:59 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर के हरमाड़ा इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने सोमवार दोपहर तबाही मचा दी। डंपर ने अपने सामने आई कई गाड़ियों को टक्कर मारी जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। डंपर इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया। खबर है कि डंपर के ब्रेक फेल हो गए थे। उसने आधा किलोमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक के रास्ते में, जो भी वाहन या राहगीर सामने आए, उन्हें कुचलता चला गया। जानकारी के मुताबिक यह डंपर रोड नंबर 14 से लोहा मंडी पेट्रोल पंप की ओर तेज गति से जा रहा था और रास्ते में आने वाले वाहनों को टक्कर मारता चला गया। इस घटना 14 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। घायलों का एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज किया जा रहा है और कई की हालत गंभीर है।

कैसे हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, हादसे से पहले डंपर ड्राइवर की एक कार सवार से पेट्रोल पंप के बाहर कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि झगड़े के बाद नशे में धुत ड्राइवर ने गुस्से में डंपर को तेज रफ्तार में भगाना शुरू कर दिया। रॉन्ग साइड में दौड़ाते हुए उसने पहले एक बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक सवार युवक उसके पीछे लग गए। इससे घबराकर ड्राइवर ने डंपर की रफ्तार और बढ़ा दी, जिसके चलते आगे चलकर भीषण हादसा हो गया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने 'एक्स' पर लिखा, जयपुर के हरमाड़ा स्थित लोहामंडी क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। संबंधित अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

17 गाड़ियों को मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार, यह भीषण टक्कर लोहा मंडी के पास हुई जब शराब के नशे में धुत डंपर चालक ने कम से कम 17 वाहनों को टक्कर मारी और फिर एक अन्य ट्रेलर से टकराकर रुक गया। हादसा इतना भयावह था कि डंपर की चपेट में आने वाले लोगों के शव सड़क पर ईधर-उधर पड़े थे। कई मोटरसाइकिल डंपर के पहियों के नीचे आकर कुचल गईं। अनेक कारें भी चकनाचूर हुईं।

लोगों ने बताया नरसंहार

प्रत्यक्षदर्शियों ने इस दृश्य को 'नरसंहार' से कम नहीं बताया। स्थानीय दुकानदार महेश शर्मा ने कहा, "हमने लोगों को क्षतिग्रस्त कारों से एक के बाद एक शव निकालते देखा। कुछ अंदर फंसे हुए थे, कुछ सड़क पर पड़े थे। चारों ओर अफरा-तफरी, चीख-पुकार और खून ही खून था। घटनास्थल पर मौजूद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव पचार ने बताया कि डम्पर चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और उसने एक कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसका पीछा किया। उनके मुताबिक, उसने डंपर को और तेज रफ्तार से चलाया और सड़क पर पैदल चल रहे लोगों और बाइक सवारों को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि इसके बाद, दिल्ली-अजमेर राजमार्ग पर एक ट्रेलर ट्रक और एक कार से टकराने के बाद वह रुक गया।

चालक के शराब के नशे में होने पर उन्होंने कहा, चूंकि आरोपी चालक खुद घायल है। मेडिकल जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी। लेकिन जिस तरह की दुर्घटना है वह निश्चित रूप से किसी नशे में हो सकता है या कोई मेडिकल कारण हो सकता है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में डंपर को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ़्तार से दौड़ते हुए वाहनों को टक्कर मारते और मोटरसाइकिल सवारों को कुचलते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

पीड़ितों में आगरा के एक परिवार के सदस्य - नानजी भाई, उनके भाई, दो महिलाएं और एक बच्चा - शामिल हैं, जो खाटूश्यामजी से पूजा-अर्चना करके लौट रहे थे। नानजी भाई ने कहा, "हमारी कार सड़क किनारे खड़ी थी तभी डंपर ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। परिवार के पांच लोग घायल हो गए हैं। मृतक महेंद्र (38) के रिश्तेदार राकेश ने बताया कि उनके बड़े भाई की दो बेटियां वर्षा (19) और भानु (5) अपने चाचा के साथ दिवाली मनाने जयपुर आई थीं और छुट्टियों के बाद महेंद्र दोनों बच्चियों को बस स्टैंड पर बस में चढ़ाने गया था, तभी यह हादसा हुआ।

उन्होंने बताया कि वर्षा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है जबकि महेंद्र और भानु की मौत हो गई है। इस दुर्घटना के बाद इलाके के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और निवासियों ने सड़क सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग की। राजस्थान में दो दिन में यह दूसरी बड़ी सड़क दुर्घटना है। रविवार को फलोदी इलाके में टेम्पो ट्रैवलर के खड़े ट्रेलर से टकरा जाने से 10 महिलाओं और चार बच्चों समेत कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

