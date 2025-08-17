रिटायर्ड फौजी को SUV से रौंदने वाली लड़की को मिल गई बेल,पर दो चीजें छिन गई

पुलिस ने बताया कि यह घटना 15 अगस्त को हुई थी, जब सेवानिवृत्त सेना के कप्तान नरसाराम जाजड़ा गांधी पथ पर साइकिल चला रहे थे, तभी एक एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी और भाग गई। यह घटना एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसमें एक सफेद टी-शर्ट पहने व्यक्ति को एक कार कुचलकर भागते हुए दिख रही है।

जयपुर के गांधी पथ इलाके में साइकिल चला रहे 64 वर्षीय सेना के रिटायर्ड अफसर को कार से कुचलकर मारने वाली महिला ड्राइवर को बेल मिल गई है। हालांकि उसकी एसयूवी को जब्त कर उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी महिला ड्राइवर को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मामले के आगे की जांच चल रही है।

पुलिस ने बताया कि यह घटना 15 अगस्त को हुई थी, जब सेवानिवृत्त सेना के कप्तान नरसाराम जाजड़ा गांधी पथ पर साइकिल चला रहे थे, तभी एक एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी और भाग गई। यह घटना एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसमें एक सफेद टी-शर्ट पहने व्यक्ति को एक कार कुचलकर भागते हुए दिख रही है। इस फुटेज से एसयूवी और ड्राइवर की पहचान करने में मदद मिली। मां वैष्णव नगर के निवासी जाजड़ा ने बाद में एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। उनका बेटा वहां टहल रहा था, लेकिन बाद में आया और उसने अपने पिता को घायल अवस्था में देख स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले गया जहां उनकी मौत हो गई।

कांस्टेबल किशन पुरी ने कहा। कि हादसा पुलिस थाने में एक FIR दर्ज की गई है। CCTV फुटेज की मदद से एसयूवी और उसकी महिला ड्राइवर की पहचान कर ली गई है, वाहन को जब्त कर लिया गया है और लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महिला को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आगे की जांच जारी है। कांस्टेबल किशन पुरी ने कहा। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला की पहचान सुरभि माहेश्वरी के रूप में हुई है।