चचेरे भाई संग लिव इन रिलेशन! मां का कत्ल कराने की आरोपी आयुषी पर नया दावा
जयपुर में सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी के लालच में मां की हत्या कराने की आरोपी आयुषी को लेकर अब उसके मामा की ओर से नया दावा किया गया है। मामा के वकील ने दावा किया कि आयुषी और उसका चचेरा भाई बलराम लिव इन रिलेशन में रह रहे थे।
सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी के लालच में मां की हत्या करा देने की आरोपी आयुषी के मामा की ओर से उस पर नए और सनसनीखेज आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां आयुषी के मामा राकेश शर्मा ने अपने जीजा की मौत के मामले में भी भांजी की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की तो अब उनकी तरफ से लिव इन रिलेशनशिप वाला चौंकाने वाला आरोप लगाया गया है। राकेश शर्मा के वकील चंद्र प्रकाश शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि आयुषी और उसका चचेरा भाई बलराम शर्मा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और दोनों शादी करना चाहते थे।
प्रताप नगर के रवींद्र नगर में रहने वाली आयुषी की मां नीरज शर्मा (45) को 3 जुलाई को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी थी। हादसे में उनकी मौत हो गई थी। नीरज के भाई राकेश शर्मा ने परिवार के कुछ लोगों को पर शंका जाहिर करते हुए एफआईआर दर्ज कराई तो बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने नीरज की 23 साल की बेटी आयुषी उसके ताऊ मोहन स्वरूप (56) समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया जबकि ताऊ का बेटा बलराम शर्मा फरार है। पुलिस का आरोप है कि आयुषी ने प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी के लालच में ताऊ के साथ मिलकर साजिश रची और 7 लाख रुपये की सुपारी देकर मां की हत्या करा दी।
आयुषी के मामा राकेश शर्मा ने पुलिस से मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है। उनका आरोप है कि मुख्य आरोपी बलराम शर्मा अभी फरार है और 'सुपारी' के लिए दिए गए पैसे समेत अहम सबूत अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। उन्होंने इस मामले में 14-15 करोड़ रुपये की संपत्ति के लालच में रची गई साजिश का भी शक जताया है। इस बीच राकेश के वकील चंद्र प्रकाश शर्मा ने कई मीडिया चैनल्स से बातचीत में लिव इन का दावा करके पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने बलराम और आयुषी के बीच अफेयर की बात कही और साथ ही बलराम पर किसी वीडियो के जरिए आयुषी को ब्लैकमेल करने और पूरी साजिश को अंजाम देने का दावा भी किया है।
लिव इन में थी आयुषी, बलराम ने किया था कंट्रोल: वकील का दावा
चंद्र प्रकाश शर्मा ने टाइम्स नाऊ से बातचीत में कहा, 'आसपास के पड़ोसी बताते हैं कि इनके घर में हमेशा लॉक रहता था। बलराम और आयुषी एक ही घर में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। माना जा रहा है कि इनकी योजना शादी की थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि भाई-बहन इस तरह के रिश्ते में थे। बलराम ने आयुषी को पूरी तरह अपने कब्जे में कर रखा था। जैसा बलराम कहता था आयुषी वही करती थी। बलराम के पिता मोहन की मां और उसके भाई कृष्णा को पुलिस ने गिरफ्तार करके कुछ ही समय में छोड़ दिया। आयुषी को मोहरा बनाकर उन्होंने यह हत्या की है।'
बलराम को संपत्ति, आयुषी को नौकरी का था लालच: वकील
चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि पिता विजय शर्मा की मौत के बाद आयुषी चाहती थी कि उनकी सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर उसे मिले, जबकि नीरज पति की जगह नौकरी करना चाहती थीं। इस बात को लेकर विवाद के बाद आयुषी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ग्रैजुएट नहीं होने की वजह से तब यह नौकरी मां को मिल गई। हत्या के इरादे को लेकर वकील ने दावा किया कि बलराम और उसके पिता मोहन जहां विजय शर्मा की करोड़ों की संपत्ति हासिल करना चाहते थे तो आयुषी को नौकरी मिल जाने का लालच था और इसी वजह से सभी ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। उन्होंने विजय शर्मा की मौत की जांच की मांग भी की है।
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