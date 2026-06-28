जयपुर में गुजरने वाला था CM का काफिला, मोमोज गर्ल पर गिर गया खौलता पानी; अब इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार
घटना 19 जून की शाम की थी। मोमोज गर्ल की बहन का आरोप है कि काफिले के लिए सड़क खाली कराने के लिए दौरान लापरवाही बरती गई जिसके चलते ये हादसा हुआ।
जयपुर की सड़कों पर मोमोज बेचकर परिवार का पेट पालने वाली 27 साल की रेशु गुप्ता की जिंदगी एक पल में बदल गई। मुख्यमंत्री के काफिले के लिए सड़क खाली कराने की कार्रवाई के दौरान हुई एक कथित लापरवाही ने उसे गंभीर रूप से झुलसा दिया। घटना के कई दिन बाद जब मामला लगातार सुर्खियों में रहा तो राज्य सरकार हरकत में आई। अब सरकार ने रेशु के इलाज का पूरा खर्च उठाने, आर्थिक सहायता देने और परिवार के पुनर्वास के लिए डेयरी बूथ उपलब्ध कराने का फैसला किया है। वहीं, आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
घटना 19 जून की शाम करीब पौने सात बजे जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र स्थित जगतपुरा के महल रोड की है। मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने वाला था, इसलिए पुलिस सड़क किनारे लगे ठेले हटवा रही थी। इसी दौरान रेशु गुप्ता अपने मोमोज की कार्ट लगाने की तैयारी कर रही थी। बर्तन में मोमोज के लिए पानी उबल रहा था।
सीएम के काफिले के लिए सड़क खाली कराने के दौरान हादसा
रेशु और उसकी बहन खुशबू का आरोप है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों से कुछ मिनट का समय मांगा था, क्योंकि बर्तन में खौलता पानी था। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनकी बात सुने बिना कार्ट को जबरन धक्का देकर पीछे कर दिया, जिससे उबलता पानी रेशु के ऊपर आ गिरा। हादसे में उसका कंधा, सीना, जांघ और शरीर के कई हिस्से बुरी तरह झुलस गए।
हालांकि पुलिस का कहना है कि घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
बहन ने दर्ज कराई एफआईआर
घटना के तीन दिन बाद 22 जून को रेशु की बड़ी बहन खुशबू गुप्ता ने रामनगरिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर कार्ट पलटने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। मामला सामने आने के बाद यह घटना लगातार चर्चा में बनी रही।
रेशु और उसकी बहन की कहानी केवल इस हादसे तक सीमित नहीं है। परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का रहने वाला है। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान पिता लाल बहादुर गुप्ता का निधन हो गया था। इसके बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी दोनों बहनों पर आ गई। साल 2022 में खुशबू का जयपुर के एक निजी फिजियोथेरेपी कोर्स में चयन हुआ तो मां और छोटी बहन रेशु भी उसके साथ जयपुर आ गईं। घर चलाने के लिए रेशु ने मोमोज की कार्ट शुरू की और उसी कमाई से पूरे परिवार का खर्च चलने लगा।
रेशु ने बीएससी करने के बाद कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने हार मानने के बजाय मेहनत का रास्ता चुना और महज 25 दिन पहले ही महल रोड स्थित कैपिटल हाई स्ट्रीट के पास ‘हेल्दी आटा मोमोज’ के नाम से अपनी नई कार्ट शुरू की थी। लेकिन एक हादसे ने उसकी रोजी-रोटी और भविष्य दोनों पर संकट खड़ा कर दिया।
आरोपी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
लगातार उठते सवालों और बढ़ते दबाव के बीच राज्य सरकार ने शनिवार देर रात बड़ा फैसला लिया। आरोपी पुलिसकर्मी नरेंद्र को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि घटना की वास्तविक जिम्मेदारी तय की जा सके।
इधर, नगर निगम जयपुर ग्रेटर के आयुक्त ओम कसेरा और उपायुक्त नीलम मीना प्रतापनगर स्थित रेशु के घर पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात कर मुख्यमंत्री की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। सरकार ने घोषणा की कि रेशु के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जबकि स्थाई आजीविका के लिए डेयरी बूथ आवंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी पुलिस
रामनगरिया थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह का कहना है कि गर्म पानी से झुलसने की घटना की जांच जारी है। वहीं, डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि पूरे घटनाक्रम के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
एक तरफ परिवार का आरोप है कि पुलिस की जल्दबाजी ने उनकी दुनिया उजाड़ दी, तो दूसरी ओर पुलिस पूरे मामले की जांच का हवाला दे रही है। अब सभी की नजर विभागीय जांच पर टिकी है, जो तय करेगी कि रेशु के साथ हुआ यह हादसा महज एक दुर्घटना था या किसी की लापरवाही का परिणाम।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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