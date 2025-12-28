Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Jaipur Metro to have paper tickets with QR codes no tokens online booking also in the pipeline
जयपुर मेट्रो में टोकन नहीं जल्द QR वाले पेपर टिकट, ऑनलाइन बुकिंग की भी तैयारी

जयपुर मेट्रो में टोकन नहीं जल्द QR वाले पेपर टिकट, ऑनलाइन बुकिंग की भी तैयारी

संक्षेप:

अधिकारियों ने बताया कि निजी कंपनियों के साथ एक ऐसी पेपरलेस प्रणाली को लागू करने के लिए बातचीत चल रही है जिसमें यात्री टिकट काउंटरों पर अपना मोबाइल नंबर बताकर व्हाट्सएप के जरिए क्यूआर टिकट हासिल कर सकेंगे।

Dec 28, 2025 09:40 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जयपुर मेट्रो में जल्द टोकन की बजाय यात्री क्यूआर कोड टिकट के जरिए यात्रा कर सकेंगे। बीते कुछ महीनों में इसकी तैयारी भी की गई है जो कि सफल रही। अधिकारियों ने बताया है कि जल्द ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। यात्री टोकन को अपने साथ ले जाते हैं या संभाल नहीं पाते हैं जिससे मेट्रो को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। करीब 80,000 टोकन खो चुके हैं जिसके बाद ही क्यूआर कोड टिकट सिस्टम लागू होने जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेट्रो के एक अधिकारी ने कहा 'टोकन के अलावा, हम क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट जारी कर रहे हैं। यात्रियों को प्लेटफार्म पर जाने के लिए एंट्री मशीन पर कोड स्कैन करना होगा। यह प्रणाली किफायती और सुविधाजनक है। जल्द ही, हम पूरी तरह से क्यूआर कोड टिकट प्रणाली पर स्विच हो जाएंगे।'

अधिकारियों ने बताया कि निजी कंपनियों के साथ एक ऐसी पेपरलेस प्रणाली को लागू करने के लिए बातचीत चल रही है जिसमें यात्री टिकट काउंटरों पर अपना मोबाइल नंबर बताकर व्हाट्सएप के जरिए क्यूआर टिकट हासिल कर सकेंगे। यही नहीं आने वाले समय में पेपरलेस सिस्टम के तहत यात्री ऑनलाइन भी मेट्रो का टिकट खरीद सकेंगे।

जयपुर मेट्रो में सफर करने वाले यात्री में से प्रतिदिन औसतन 100-150 यात्री ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ ही स्मार्ट टोकन ले जाते हैं। मार्च 2024 तक 79,156 टोकन खराब हुए या खो गए थे। मेट्रो को हर टोकन के लिए 22 रुपये खर्च करने होते हैं जिससे सालाना भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। आपको बता दें कि यात्रियों के स्टेशन छोड़ने के बाद टोकन एक्टिव नहीं रहते हैं।

मेट्रो प्रशासन के क्यूआर टिकट सिस्टम लागू करने की एक वजह ये भी है कि यात्री 6 रुपये का न्यूनतम किराया देकर लंबी दूरी (अपने तय स्टेशन से ज्यादा) तय कर लेते हैं। पकड़े जाने पर 50 रुपये जुर्माना या अधिकतम 22 रुपये किराया वसूला जाने का प्रावधान है, मगर ऐसे मामलों की संख्या कम है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Jaipur News Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।