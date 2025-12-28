जयपुर मेट्रो में टोकन नहीं जल्द QR वाले पेपर टिकट, ऑनलाइन बुकिंग की भी तैयारी

संक्षेप: अधिकारियों ने बताया कि निजी कंपनियों के साथ एक ऐसी पेपरलेस प्रणाली को लागू करने के लिए बातचीत चल रही है जिसमें यात्री टिकट काउंटरों पर अपना मोबाइल नंबर बताकर व्हाट्सएप के जरिए क्यूआर टिकट हासिल कर सकेंगे।

जयपुर मेट्रो में जल्द टोकन की बजाय यात्री क्यूआर कोड टिकट के जरिए यात्रा कर सकेंगे। बीते कुछ महीनों में इसकी तैयारी भी की गई है जो कि सफल रही। अधिकारियों ने बताया है कि जल्द ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। यात्री टोकन को अपने साथ ले जाते हैं या संभाल नहीं पाते हैं जिससे मेट्रो को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। करीब 80,000 टोकन खो चुके हैं जिसके बाद ही क्यूआर कोड टिकट सिस्टम लागू होने जा रहा है।

मेट्रो के एक अधिकारी ने कहा 'टोकन के अलावा, हम क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट जारी कर रहे हैं। यात्रियों को प्लेटफार्म पर जाने के लिए एंट्री मशीन पर कोड स्कैन करना होगा। यह प्रणाली किफायती और सुविधाजनक है। जल्द ही, हम पूरी तरह से क्यूआर कोड टिकट प्रणाली पर स्विच हो जाएंगे।'

अधिकारियों ने बताया कि निजी कंपनियों के साथ एक ऐसी पेपरलेस प्रणाली को लागू करने के लिए बातचीत चल रही है जिसमें यात्री टिकट काउंटरों पर अपना मोबाइल नंबर बताकर व्हाट्सएप के जरिए क्यूआर टिकट हासिल कर सकेंगे। यही नहीं आने वाले समय में पेपरलेस सिस्टम के तहत यात्री ऑनलाइन भी मेट्रो का टिकट खरीद सकेंगे।

जयपुर मेट्रो में सफर करने वाले यात्री में से प्रतिदिन औसतन 100-150 यात्री ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ ही स्मार्ट टोकन ले जाते हैं। मार्च 2024 तक 79,156 टोकन खराब हुए या खो गए थे। मेट्रो को हर टोकन के लिए 22 रुपये खर्च करने होते हैं जिससे सालाना भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। आपको बता दें कि यात्रियों के स्टेशन छोड़ने के बाद टोकन एक्टिव नहीं रहते हैं।