जयपुर के जगतपुरा में आज गरजेगा बुलडोजर; 3 हजार जवान तैनात, इंटरनेट बंद
जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए सोमवार को बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया जाएगा।
जयपुर के जगतपुरा में नंदपुरी अंडरपास के पास सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए जेडीए (जयपुर विकास प्राधिकरण) सोमवार यानी 8 जून को को बड़ा बुलडोजर अभियान चलाएगा। इसके तहत रास्ते में आ रहे अवैध निर्माणों को जमींदोज कर के हटाया जाएगा। शांतिपूर्ण कार्रवाई के लिए करीब 3 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आरएसी की 12 कंपनियां भी लगाई गई हैं। पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त ऐक्शन की चेतावनी दी है।
इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड
एहतियात के तौर पर जयपुर के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जयपुर के संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐतिहयात के लिए 7 जून की रात 12 बजे से लेकर 8 जून की रात 12 बजे तक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और जयपुर उत्तर व जयपुर पूर्व जिले के सभी थानों के इलाकों में 2जी, 3जी, 4जी और 5जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। साथ ही बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स जैसी सोशल मीडिया सेवाएं भी बंद रहेंगी।
सौहार्द बिगाड़ने वालों पर होगा ऐक्शन
जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के तहत सड़क के दायरे में आने वाले अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। इस दौरान सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धार्मिक उन्माद फैलाने, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लंबे समय से लंबित थी योजना
प्रशासन के अनुसार, तेजी से विकसित हो रहे जगतपुरा क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए नंदपुरी-जगतपुरा मार्ग के चौड़ीकरण की योजना लंबे समय से लंबित थी। सड़क की निर्धारित चौड़ाई बहाल करने के लिए अब कार्रवाई की जानी है। अधिकारियों का कहना है कि मार्ग चौड़ा होने से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा और लोगों को राहत मिलेगी।
भारी फोर्स तैनात
कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जेडीए की मांग पर पुलिस मुख्यालय ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) की 12 कंपनियां उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा जयपुर, कोटा और भरतपुर रेंज से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलाई गई है। पुलिस कमिश्नरेट के करीब एक हजार अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती की गई है।
संवेदनशील इलाकों में कड़ी चौकसी
प्रशासन ने शहर के संवेदनशील इलाकों खासतौर पर परकोटा क्षेत्र में अतिरिक्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और आरएसी के जवानों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी औचक चुनौती का तुरंत सामना किया जा सके।
पहले भी हटाए जा चुके हैं 134 अतिक्रमण
जेडीए की विजिलेंस शाखा के उप महानिरीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि 22 मई को इसी मार्ग पर अभियान चलाकर 134 अतिक्रमण हटाए गए थे। इसके बाद सड़क सीमा में आने वाले धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और संबंधित लोगों को स्वयं निर्माण हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अब प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा। कई स्थानों पर यह सड़क केवल 25 से 30 फीट चौड़ी रह गई है जबकि रिकॉर्ड में इसकी चौड़ाई 80 फीट है।
50 से अधिक कॉलोनियों को मिलेगा लाभ
बता दें कि करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा यह मार्ग नंदपुरी अंडरपास को जगतपुरा से जोड़ता है। यह मार्ग 6 कॉलोनियों के बीच से होकर गुजरता है। जेडीए का दावा है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे हरे कृष्णा मार्ग पर वाहनों का दबाव कम होगा और नंदपुरी से जगतपुरा तक सीधा एवं सुगम मार्ग उपलब्ध होगा। परियोजना से आसपास की 50 से अधिक कॉलोनियों के लोगों को लाभ मिलेगा।
साइबर यूनिट को विशेष निगरानी के निर्देश
पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि कार्रवाई के दौरान असामाजिक तत्व धार्मिक भावनाएं भड़काने या अफवाह फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। इसे देखते हुए जयपुर पुलिस की साइबर और कानून-व्यवस्था संबंधी इकाइयों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। भड़काऊ वीडियो, तथ्यहीन पोस्ट, भ्रामक सामग्री या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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