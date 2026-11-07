जयपुर में लैंडिंग करते-करते फिर उड़ गया इंडिगो का प्लेन, 17 मिनट तक लगाता रहा चक्कर
जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद विमान ने सामान्य प्रक्रिया के तहत लैंडिंग शुरू की। विमान धीरे-धीरे रनवे की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान विमान के पहिए रनवे को छू गए। लेकिन फिर अचानक विमान ने टेकऑफव कर लिया।
मध्य प्रदेश के इंदौर से जयपुर जा रहे इंडिगो के विमान में शुक्रवार को लैंडिंग के दौरान अचानक ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसने विमान में सवार 70 से ज्यादा यात्रियों की धड़कनें बढ़ा दीं। विमान जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने ही वाला था। उसके पहिए रनवे को छू भी चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर पायलट ने लैंडिंग रोक दी और विमान को दोबारा आसमान में उठा लिया। इसके बाद विमान करीब 17 मिनट तक जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाता रहा। आखिरकार दूसरी कोशिश में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।
जानकारी के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट E-7136 इंदौर और जयपुर के बीच संचालित होती है। शुक्रवार को यह विमान अपने निर्धारित समय दोपहर 11:55 बजे इंदौर एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना हुआ था। विमान के दोपहर 1:15 बजे जयपुर पहुंचने का समय निर्धारित था। एटीआर-72-600 श्रेणी के इस विमान में 70 से अधिक यात्री सवार थे।
रनवे छुआ, फिर अचानक हवा में भर दी उड़ान
जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद विमान ने सामान्य प्रक्रिया के तहत लैंडिंग शुरू की। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था और विमान धीरे-धीरे रनवे की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान विमान के पहिए रनवे को छू गए। यात्रियों को लगा कि विमान सुरक्षित उतर चुका है और अब वे जल्द ही एयरपोर्ट पर होंगे। लेकिन अगले ही पल पायलट ने लैंडिंग रोकते हुए विमान को दोबारा हवा में उठा लिया।
अचानक हुए इस घटनाक्रम से यात्रियों में घबराहट फैल गई। विमान के दोबारा उड़ान भरने के बाद वह करीब 17 मिनट तक जयपुर एयरपोर्ट के आसपास आसमान में चक्कर लगाता रहा। इस दौरान यात्रियों को विमान के सुरक्षित उतरने का इंतजार करना पड़ा। कुछ देर बाद पायलट ने दोबारा लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की और इस बार विमान को सुरक्षित रनवे पर उतार लिया गया।
हवा की परिस्थितियों के कारण टली लैंडिंग!
पहली कोशिश में विमान को रनवे छूने के बाद दोबारा हवा में उठाने की वास्तविक वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि, शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि हवा की दिशा, गति या दबाव अनुकूल नहीं होने के कारण पायलट ने एहतियातन लैंडिंग रोकने का फैसला लिया होगा। विमानन क्षेत्र में इस प्रक्रिया को गो-अराउंड कहा जाता है। इसमें पायलट किसी कारण से लैंडिंग रोककर विमान को दोबारा हवा में ले जाता है और परिस्थितियां अनुकूल होने पर फिर उतरने का प्रयास करता है।
16 अक्टूबर को भी सामने आया था ऐसा मामला
गौरतलब है कि 16 अक्टूबर को मुंबई से इंदौर आ रहे इंडिगो के विमान के साथ भी लैंडिंग को लेकर ऐसी स्थिति बनी थी। विमान ने लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसके बाद उसे भोपाल डायवर्ट करना पड़ा था। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने विमान यात्रियों के बीच लैंडिंग के दौरान सुरक्षा को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। रिपोर्ट- हेमंत16 अक्टूबर को मुंबई से इंदौर आ रहे इंडिगो के विमान के साथ भी लैंडिंग को लेकर ऐसी स्थिति बनी थी। विमान ने लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसके बाद उसे भोपाल डायवर्ट करना पड़ा था। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने विमान यात्रियों के बीच लैंडिंग के दौरान सुरक्षा को लेकर चर्चा बढ़ा दी है।
रिपोर्ट- हेमंत
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें