1.25 लाख देने के बाद भी नहीं बची, जयपुर में पांच मंजिला इमारत पर चल गया JCB का पंजा

जयपुर के मालवीय नगर में रविवार को एक पांच मंजिला निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। इमारत को ध्वस्त करनमे की वजह उसका कमजोर होना और जगह-जगह दरारें आना बताया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इमारत को गिराने के लिए JCB मशीनों का उपयोग किया गया, जिन्होंने ड्रिलिंग करके ढांचे को कमजोर किया और फिर एक ही झटके में उसे जमींदोज कर दिया।

इमारत का मालिक ने मौके पर पहुंचकर जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की ओर से की गई कार्रवाई का विरोध किया, जिसके कारण पुलिस अधिकारियों के साथ उसकी थोड़ी बहस भी हुई। उसने दावा किया कि तोड़फोड़ से पहले कोई कानूनी या तकनीकी सलाह नहीं ली गई थी। मालिक ने जोर देकर कहा कि इमारत की योजना को नगर निगम ने मंजूरी दी थी और उसने इसके लिए 1.25 लाख रुपये की फीस भी दी थी।