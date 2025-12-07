Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़jaipur five storey building demolished due to cracks and tilt even after owner gave 1.25 lakh fees to nagar nigam
1.25 लाख देने के बाद भी नहीं बची, जयपुर में पांच मंजिला इमारत पर चल गया JCB का पंजा

1.25 लाख देने के बाद भी नहीं बची, जयपुर में पांच मंजिला इमारत पर चल गया JCB का पंजा

संक्षेप:

Dec 07, 2025 05:53 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर के मालवीय नगर में रविवार को एक पांच मंजिला निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। इमारत को ध्वस्त करनमे की वजह उसका कमजोर होना और जगह-जगह दरारें आना बताया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इमारत को गिराने के लिए JCB मशीनों का उपयोग किया गया, जिन्होंने ड्रिलिंग करके ढांचे को कमजोर किया और फिर एक ही झटके में उसे जमींदोज कर दिया।

इमारत का मालिक ने मौके पर पहुंचकर जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की ओर से की गई कार्रवाई का विरोध किया, जिसके कारण पुलिस अधिकारियों के साथ उसकी थोड़ी बहस भी हुई। उसने दावा किया कि तोड़फोड़ से पहले कोई कानूनी या तकनीकी सलाह नहीं ली गई थी। मालिक ने जोर देकर कहा कि इमारत की योजना को नगर निगम ने मंजूरी दी थी और उसने इसके लिए 1.25 लाख रुपये की फीस भी दी थी।

इमारत के मालिक ने कहा, "अब वे कह रहे हैं कि मामला जेडीए (JDA) के अधिकार क्षेत्र में आता है। हमारे नक्शे को नगर निगम ने मंजूरी दी थी। इसके बावजूद, इमारत को अवैध घोषित करके गिरा दिया गया है।" मालवीय नगर सेक्टर-9 में 90 वर्ग गज के प्लॉट पर स्थित यह इमारत लगभग पूरी हो चुकी थी। हालांकि, शनिवार को बेसमेंट के पास खुदाई के दौरान उसमें दरारें आ गईं, जिससे ढांचा एक तरफ झुकने लगा। अधिकारियों ने बताया कि अस्थायी सहारे के लिए दो क्रेन लगाई गई थीं। तीन सह-मालिकों में से एक नरेश मनवानी ने बताया कि निर्माण लगभग पांच महीनों से चल रहा था। उन्होंने कहा, "सीढ़ी के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था, तभी एक खंभा हिल गया, जिससे झुकाव आ गया। बेसमेंट के लिए लोहे की सीढ़ियाँ लगाई जा रही थीं।"

