भारी छूट पर अमूल समेत कई कंपनियों का एक्सपायरी वाला सामान खरीदता था शख्स, फिर करता था खेल
जांच के दौरान अधिकारियों को वहां थिनर, एसीटोन और दूसरे अन्य केमिकल्स की बोतलें भी मिलीं, जिनका इस्तेमाल इन सभी सामानों पर लिखी एक्सपायरी की पुरानी तारीख को मिटाने के लिए किया जाता था। विभाग के अधिकारियों को लगभग 3 हजार कार्टन्स से एक्सपायरी की तारीख मिटाने की जानकारी भी मिली।
राजस्थान के खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजधानी जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में बेचने के लिए तैयार किया जा रहा 1.5 लाख किलोग्राम (150 टन) एक्सपायर खाद्य पदार्थों को नष्ट कर दिया। इस सामान में अमूल समेत कई नामी कंपनियों का सामान था, जिसमें दूध से बना सामान, एनर्जी ड्रिंक्स, नूडल्स और टमाटर केचप समेत अन्य सामान शामिल था। विभाग ने यह कार्रवाई शहर के खो-नागोरियन इलाके में मौजूद मेसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के वेयरहाऊस पर छापेमारी करते हुए की। फर्म ने इन पदार्थों को जानबूझकर एक्सपायरी की तारीख (सेल बाय डेट) करीब आने से ठीक पहले खरीदा था और वह पैकेजिंग पर लिखी तारीख को बदलकर उन्हें फिर से पैक करके बेच रही थी। फर्म के मालिक ने बताया कि उसने यह तरीका यूट्यूब से सीखा था। वहां से बरामद सामान कितना ज्यादा था, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सामान को नष्ट करने के लिए डंपिंग यार्ड तक ले जाया जा रहा था तो इसके लिए 27 ट्रकों की जरूरत पड़ी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि विभाग ने यह पूरी कार्रवाई राज्य सरकार के हेल्पलाइन नंबर 181 पर मिली एक शिकायत के बाद की, जिसमें एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने के बारे में बताया गया था। जिसके बाद जयपुर-II की चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (CMHO) गायत्री राठौड़ के नेतृत्व में एक टीम ने फर्म के वेयरहाउस पर छापा मारा और नूडल्स, टमाटर केचप, मेयोनीज़ और एनर्जी ड्रिंक्स समेत लगभग 12,000 कार्टन एक्सपायर हो चुके आइटम्स बरामद किए।
दोबारा पैक करने के लिए नए कार्टन भी मिले
उधर पड़ोसियों से मिली जानकारी के आधार पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी. शुभमंगला ने बताया कि, 'गोदाम के अंदर 10 से 12 कर्मचारी रहते थे, जो मुख्य गेट को बंद करके संदिग्ध तरीके से काम करते थे।' जांच के दौरान अधिकारियों को वहां थिनर, एसीटोन और दूसरे अन्य केमिकल्स की बोतलें भी मिलीं, जिनका इस्तेमाल इन सभी सामानों पर लिखी एक्सपायरी की पुरानी तारीख को मिटाने के लिए किया जाता था। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को अमूल कंपनी के 4,500 नए कार्टन भी मिले, जिनका इस्तेमाल एक्सपायर हो चुके स्टॉक को फिर से पैकिंग करने के लिए किया गया था।
यूट्यूब पर वीडियो देख सीखा तारीख मिटाने का तरीका
एडिशनल कमिश्नर भगवत सिंह ने बताया कि फर्म के मालिक का नाम गगन आहूजा है, और पूछताछ के दौरान उसने अपने अपराध को कबूल करते हुए बताया कि उसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर पुराने सामान से एक्सपायरी की तारीख मिटाने का तरीका सीखा था। अधिकारी ने बताया कि छापे के दौरान बरामद हुए एक्सपायर्ड सामान को चार दिन के समय में नष्ट कर दिया गया और उसे डंपिंग यार्ड तक ले जाने के लिए 27 ट्रकों की जरूरत पड़ी और इस पूरे खर्चे को उसी आरोपी गगन आहूजा से वसूला गया
भारी डिस्काउंट पर खरीदता था ब्रांडेड सामान
साथ ही जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी गगन आहूजा आमतौर पर एक्सपायरी के करीब वाला सामान भारी छूट पर खरीद लेता था और फिर उसी सामान से तारीख मिटाकर उन्हें बेच देता था। अधिकारियों ने बताया कि फर्म के पास से बरामद सामान गुजरात की 'कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ' द्वारा निर्मित और 'एडवांसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा सप्लाई किया गया था। उधर कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस बात की पुष्टि की है कि इन उत्पादों से असली तारीखें मिटा दी गई थीं।
अधिकारियों ने वेयर हाउस को किया सील
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी कंपनी के वेयरहाउस को सील कर दिया गया है और कंपनी को खाद्य पदार्थों से जुड़ा काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही जांच में यह भी पता चला कि फर्म का फूड लाइसेंस पहले ही खत्म हो चुका था। प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि इस फर्जीवाड़े का कितना माल पहले ही बाजार में पहुंच चुका है। अभी तक इस मामले पर 'अमूल' की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।