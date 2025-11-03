जयपुर में मौत बनकर 5 KM तक सबको रौंदता गया डंपर, 12 की ली जान; खौफनाक वीडियो

संक्षेप: राजस्थान के जयपुर में सोमवार को एक बेकाबू डंपर ने कहर बरपा दिया। लोहा मंडी क्षेत्र में एक बेहद तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को रौंद दिया। पैदल जाते हुए, बाइक सवार और कार से जाते हुए कई दर्जन लोग इसकी चपेट में आए।

राजस्थान के जयपुर में सोमवार को एक बेकाबू डंपर ने कहर बरपा दिया। लोहा मंडी क्षेत्र में एक बेहद तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को रौंद दिया। पैदल जाते हुए, बाइक सवार और कार से जाते हुए कई दर्जन लोग इसकी चपेट में आए। अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब एक दर्जन लोग बुरी तरह जख्मी हैं। बाद में जब डंपर रुका तो लोगों ने चालक की जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि डंपर किस तरह मौत बनकर सड़क पर दौड़ रहा है।

जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हादसे पर शोक जताते हुए संबंधित अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले राजस्थान के फलोदी जिले में रविवार देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे में 10 महिलाओं और चार बच्चों सहित कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे के भीतर इन दो हादसों में 27 लोगों की मौत हो गई।

घटना दोपहर करीब एक बजे की है। जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में एक खाली डंपर सड़क पर सबको रौंदते हुए तूफानी रफ्तार में दौड़ता रहा। कहीं बाइक सवारों को कुचला तो कहीं कार को टक्कर मारी और कई पैदल चलते हुए लोग भी इसकी चपेट में आए। लोग इतनी बुरी तरह कुचले गए कि सड़क पर दूर तक मानव अंग और खून बिखरे नजर आए। जहां-तहां लाशें बिखर गईं तो चपेट में आए वाहनों के शीशे और पार्ट्स यहां-वहां फैल गए। हर तरफ चीख-पुकार मच गई। बाद में किसी तरह डंपर रुका। लेकिन तब तक इसने करीब एक दर्जन लोगों की जिंदगी छीन ली थी।

नशे में था डंपर या रोड रेज में कुचला? डंपर चालक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की है। फिलहाल यह पता नहीं चला है कि घटना की वजह क्या है। शुरुआत में जहां इसे ब्रेक फेल होने का मामला माना गया तो कई चश्मदीदों ने चालक के नशे में होने का दावा किया। मौके पर मौजूद कई लोगों ने दावा किया कि चालक ने शराब की रखी थी। वहीं, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि एक वाहन चालक से बहस के बाद वह सबको कुचलते हुए भागने लगा। फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुलिस ने घटना की कोई वजह नहीं बताई है।