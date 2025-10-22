Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़jaipur child labor rescued bangle factory 7 children
18 घंटे काम और जिल्लत की जिंदगी... जयपुर चूड़ी फैक्ट्री से भागे 7 मासूम, कब्रिस्तान में छिपे

18 घंटे काम और जिल्लत की जिंदगी... जयपुर चूड़ी फैक्ट्री से भागे 7 मासूम, कब्रिस्तान में छिपे

संक्षेप: जयपुर की एक चूड़ी फैक्ट्री में 15 से 18 घंटे काम करने को मजबूर बिहार के 7 मासूम बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई, जिन्हें पुलिस ने भट्टा बस्ती से छुड़ाया और एक आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है।

Wed, 22 Oct 2025 02:04 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

जयपुर की चूड़ियों की चमक के पीछे छिपा एक काला सच उस वक्त सामने आया, जब सात मासूम बच्चों ने एक चूड़ी फैक्ट्री से भागकर अपनी आजादी की राह तलाशी। सोमवार की रात ये बच्चे, जो 18 घंटे तक अमानवीय हालात में काम करने को मजबूर थे, भट्टा बस्ती की गलियों में भटकते हुए एक कब्रिस्तान में जा छिपे। मंगलवार को स्थानीय लोगों की सजगता ने इन बच्चों को नया जीवन दिया, जब उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।

जयपुर की एक चूड़ी फैक्ट्री में 18 घंटे तक काम करने को मजबूर सात बच्चों ने सोमवार रात को हिम्मत दिखाते हुए वहां से भाग निकलने का फैसला किया। डर और थकान से भरे ये बच्चे भट्टा बस्ती की तंग गलियों में भटकते हुए एक कब्रिस्तान में जा छिपे। मंगलवार सुबह आसपास के लोगों की नजर इन पर पड़ी, जिन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी।

रात के अंधेरे में शुरू हुई आजादी की जंग

भट्टा बस्ती थाने की पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित निकाला। थाना प्रभारी दीपक त्यागी ने बताया, "ये बच्चे बिहार के गांवों से दो महीने पहले जयपुर लाए गए थे। उन्हें घूमने का लालच देकर यहां लाया गया, लेकिन हकीकत में उन्हें कठोर परिस्थितियों में 15 से 18 घंटे तक काम करना पड़ा। आखिरकार, उन्होंने हिम्मत दिखाई और भाग निकले, लेकिन गलियों में खोकर कब्रिस्तान में शरण ली।"

बच्चों की दिल दहलाने वाली कहानी

डरे-सहमे ये बच्चे पहले तो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपनी आपबीती साझा की। उन्होंने बताया कि सैमसाद मियां नामक व्यक्ति उन्हें जयपुर लाया था। पुलिस ने उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत हिरासत में लिया है। बच्चों ने खुलासा किया कि उन्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता था और बीमारी या थकान की शिकायत करने पर मारपीट का सामना करना पड़ता था।

चूड़ी फैक्ट्रियों का कड़वा सच

जयपुर की चूड़ी फैक्ट्रियों में बाल मजदूरी की समस्या कोई नई बात नहीं है। सालों से यहां छापेमारी होती रही है, लेकिन यह गोरखधंधा रुकने का नाम नहीं लेता। पुलिस के अनुसार, फैक्ट्री मालिक छोटे बच्चों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनके नन्हे हाथ कांच की चूड़ियों पर बारीक काम आसानी से कर सकते हैं और उन्हें बड़े मजदूरों की तुलना में आधी मजदूरी पर रखा जाता है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।